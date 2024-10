Ante las críticas que surgen de los hinchas y el ambiente entorno a la Selección Chilena por el trabajo que realizó hasta ahora el técnico Ricardo Gareca, en su Argentina natal no dudaron en salir a defenderlo, con fuertes críticas a los jugadores nacionales.

Si bien los números son categóricos respecto al paso del Tigre por La Roja, con un rendimiento menor al 10 por ciento y sin conocer de victorias en partidos oficiales, todavía las matemáticas le permiten ilusionarse con entrar en zona de repechaje.

Por ello, apareció en defensa de Gareca el periodista deportivo trasandino Martín Liberman. El polémico comunicador no sólo le “prestó ropa” a su compatriota, atacó con duros epítetos a los futbolistas de la Selección, asegurando que ellos le impiden realizar un buen trabajo.

Liberman defiende a Gareca y ataca a Chile

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores“, afirma el Colorado.

En esa línea, Liberman agrega en su comentario que “sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera”.

Ricardo Gareca recibe férrea defensa de Martín Liberman pese a mal momento de Chile (Photosport)

En la continuidad de su análisis, el periodista argentino sostiene que “no exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”.

“El hincha chileno promedio debe sentirse realmente frustrado porque es casi imposible que juegue el próximo Mundial. El equipo es espantoso, es un papelón, no tiene altura ni nivel. Chile es un espanto, es un fiasco. Es muy probable que se quede fuera de la Copa del Mundo y está bien que así sea, porque es un muy mal equipo“, finaliza Martín Liberman.