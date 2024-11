La selección chilena tiene un 2025 clave en su lucha por volver a un Mundial. Tras despertar en el cierre del año, la Roja se prepara para una próxima temporada donde está obligada a sumar si quiere pelear por un lugar en la cita planetaria de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Ricardo Gareca se salvó con lo justo y ahora piensa en nombres que le permitan salvar su proceso. Y uno de los jugadores que tiene en la mira es Damián Pizarro, por el que viajará a Europa en los próximos días para verlo en acción y así saber si puede considerarlo para marzo próximo.

La decisión ha generado revuelo y en RedGol fuimos a buscar a dos históricos para saber su opinión. Gabriel Mendoza fue uno de los que aprobó el retorno del atacante a la Roja. “Puede ser un aporte muy importante para la selección y el fútbol chileno. Por algo antes de irse a Udinese hizo muy buenos partidos con una edad provisoria, por eso se fue a Europa. Hay que tenerlo en carpeta siempre”.

De hecho, el Coca remarcó que Ricardo Gareca entendió que no puede seguir dejando al margen a algunos jugadores tras lo ocurrido con Arturo Vidal. “Creo que él tiene que, con lo que le pasó ahora último que se dio tremenda vuelta de carnero para sacar puntos, tiene que fijarse en la Sub 20. Hay jugadores importantes que pueden ser aporte cuando venga el cambio de generación, nos servirá mucho“.

Ricardo Gareca viajará a ver a Damián Pizarro y su posible regreso a la selección chilena genera debate. Foto: Photosport.

En esa misma línea, destacó que el elenco de Nicolás Córdova tendrá más ambición al estar con el Tigre cerca. “Verlos y estar encima de ellos para los muchachos es importante, tienen una motivación especial para estar presentes en futuras nóminas“.

Peineta Garcés contradice a Coca Mendoza por el retorno de Damián Pizarro a la Roja

Pero a diferencia de lo que cree Gabriel Mendoza, Jorge Garcés no ve con buenos ojos un regreso de Damián Pizarro a la selección chilena. Para Peineta, lo que se juega la Roja en 2025 es demasiado como para presionar a los talentos más jóvenes.

“Pensar que los chicos de la Sub 20 pueden ser una opción para lo que viene a partir de marzo no me parece. Vienen partidos trascendentales. Sabemos que enfrentar los partidos que vienen para esta eliminatorias no es para probar o hacer debutar un jugador de la Sub 20 en Paraguay, en Brasil o Bolivia. O acá con Argentina. No creo que sea ese el objetivo”, lanzó.

Incluso, Peineta Garcés desecha de plano un retorno de Damián Pizarro. “No sé qué le puede observar a Damián, tendría que verlo en los entrenamientos porque lleva cuántos meses en Italia y aún no juega. Entiendo si estuviese jugando para verlo, sería ideal, pero ya en Udinese se habla de que lo piensan ceder para que juegue”.

A tal punto llega su visión, que hasta cree que Ricardo Gareca viajará a ver a la Sub 20 sólo para frenar las críticas de su viaje hace algunas semanas. “Honestamente, será como fue tan criticado como con su viaje a Argentina, ahora será para justificar un poco su estadía en nuestra selección. No sé. Es un tema más para preguntar a los dirigentes”.

“Si me dicen que va a Europa a ver a Osorio o a Argentina a ver a los chicos que están allá, para ver sus partidos, cómo están. Si va a México donde tenemos jugadores en actividad es distinto, como pasó con la Generación Dorada que jugaba en los mejores clubes del mundo y se justificaba que el técnico de turno los viera en directo” sentenció.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro con Chile?

Gracias a su gran rendimiento en Colo Colo, Damián Pizarro ha logrado disputar 1 partido oficial con la camiseta de Chile. En él no marcó goles ni registró asistencias y llegó a los 90 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en las Eliminatorias Sudamericanas?

A la espera de saber si estará Damián Pizarro, Ricardo Gareca trabaja pensando en el regreso de Chile a la acción. La Roja visitará a Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo 20 de marzo, con horario y estadio por definir.