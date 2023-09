Hizo ruido en el camarín de La Roja la declaración del técnico Eduardo Berizzo sobre la ausencia del arquero Claudio Bravo, algo que quiso revelar el periodista Manuel De Tezanos.

“La no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada, yo confecciono la lista pensando en los que quisieron estar”, fueron las palabras del Toto por la marginación del ex capitán.

De inmediato se generó la interrogante sobre el sentir del plantel de La Roja, incluyendo los referentes de la Generación Dorada, por los dichos de Berizzo sobre Bravo, lo que fue destapado por Manoel.

¿Qué dijo De Tezanos sobre el camarín de La Roja?

Durante la edición de este jueves del programa Todos Somos Técnicos, el conductor del espacio señala al respecto, para iniciar, que “el camarín está detrás de esta decisión y respaldan al entrenador”.

“Ante lo que ocurrió la fecha pasada, si no lo llamaban en esta, la interna no se iba a oponer. Estaban de acuerdo y no creo que haya problema”, fue la información entregada por De Tezanos.

Así las cosas, para el duelo ante La Celeste, el estratega argentino confiará en Brayan Cortés, por sobre Gabriel Arias y Cristóbal Campos para defender la portería chilena.

¿Cuándo juega Uruguay ante Chile?

El primer partido de ambos equipos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este viernes 8 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo.