Juan Cristóbal Guarello y polémica de Carlos Palacios con la Roja: "Es un jugador medio, en otros momentos no pisa Juan Pinto Durán"

Dimes y diretes entre seleccionados y ex seleccionados. La polémica se instaló tras los dichos de Carlos Palacios, quien aseguró que no le acomodaba asistir a la Roja y prefería quedarse trabajando en Colo Colo.

Devaluada, la Selección Chilena ya no parece ser lo más importante para los futbolistas nacionales. Pese a ello, algunos ex seleccionados, como Johnny Herrera, tiene otra visión de las cosas.

El otrora portero de la Roja tapó son insultos a la Joya por su desprecio por la Roja. “Es un piñiñento que no ha ganado nada, un pelagato”, enfatizó el ex portero de la U.

Palacios no se quedó atrás y decidió responderle al ex portero de la U de Chile. “Todos sabemos lo que hizo”, resaltó la Joya, como metiéndose en el más doloroso pasado del meta.

Juan Cristóbal Guarello preocupado por la situación

Para Juan Cristóbal Guarello, lo que está sucediendo en el entorno de la Selección Chilena no es para nada un chiste. El comunicador dio su opinión sobre la pelea de Palacios y Herrera.

“Me llama mucho la atención que los jugadores y ex jugadores se están tirando caca con demasiada frecuencia. Uno suponía cierto respeto, había ciertos márgenes, pero éstos se han ido rompiendo”, analizó JCG en La Hora de King Kong.

“Fue Vidal el que instaló esta cosa en Chile, que antes no se había visto y hay otros que lo imitan. Herrera estuvo muy mal al hablar de ‘piñiñento’. Te puede gustar o no Palacios, yo lo encuentro un jugador medio, que en otros momentos no pisa Juan Pinto Durán, pero merece respeto”, recalcó el comunicador.

“Palacios tampoco puede estar dudando de ir a la Selección. Hay que tenerle respeto. Porque, al final, como decía mi gran amigo, el fallecido Juan Carlos Orellana, jugar en la Selección es un privilegio”, complementó.

Por último, Guarello recordó que esta no es la primera vez que pasan este tipo de cosas en el entorno de la Selección. “En 2001, cuando se supo que no íbamos a clasificar, todos los caporales se bajaron. La Selección estaba devaluada. Hoy también. Cuando algo se devalúa, son muchos los que se bajan del carro”, cerró.