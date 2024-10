Esteban Pavez acusa que favorecen a la U en plena definición del título: "No se entiende"

La lucha por el Campeonato Nacional está que arde, con Colo Colo y Universidad de Chile peleando palmo a palmo en las últimas jornadas.

Los albos tienen la primera opción para ganar el título, debido a que tienen dos partidos menos que la U y si los ganan se quedarán con el torneo.

Colo Colo jugó un partido durísimo este domingo ante Audax Italiano, el que pudo ganar por 2-1 tras dar vuelta el resultado y luego del encuentro habló el capitán del Cacique, Esteban Pavez.

Pavez asegura que ayudan a la U desde el Tribunal de Disciplina

El volante de los albos dijo con firmeza que no le pareció el leve castigo que le dieron a Leandro Fernández, delantero de Universidad de Chile, por su expulsión ante Deportes Iquique y lo comparó con una jugada que él protagonizó.

“A mí no me gusta meterme mucho en ese tema del arbitraje y todo, pero a mí con Copiapó me pasaron dos fechas, el jugador de Copiapó se resbala, lo piso, dos fechas“, dijo de entrada.

Pavez espera que no le den muchas fechas de castigo a Almirón.

Luego, habló de la jugada de Fernández y aprovechó de pedir que no castiguen por muchas fechas a Jorge Almirón, por su expulsión ante Universidad Católica.

“Ahora veo que a un jugador de Universidad de Chile, una fecha. A veces no se entiende lo que hace el tribunal, pero bueno. Sea lo que sea nosotros tenemos que acatar y el profe va a decir quien va a agarrar el mando en la banca”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo su partido pendiente con Huachipato por el Campeonato Nacional?

El partido pendiente entre Huachipato y Colo Colo se jugará este domingo 13 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio CAP.