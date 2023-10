Histórico de La Roja se cuadra con FIFA: "Chile no está capacitado para recibir un Mundial"

Es un hecho. La FIFA decidió borrar a Chile para el Mundial 2030, tras confirmar que los partidos inaugurales del evento se realizarán en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Una decisión que genera debate en nuestro país, donde algunas críticas apuntan al organismo y a Conmebol, por sacar de la ecuación a nuestro país; sin embargo, hay otros como Miguel Ángel Neira, histórico de La Roja y mundialista en España 1982 que están de acuerdo con la medida.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Por qué Neira está de acuerdo con FIFA?

En conversación con RedGol, el ex seleccionado nacional parte afirmando que “no sé si es tan pésimo para Chile, porque si tú analizas los recintos deportivos que tenemos, en este minuto aquí no hay uno“.

“Entonces, ¿qué puede presentar Chile? Está sólo el Estadio Monumental, el Nacional que todavía no se entrega”, complementa Neira y agrega que “las autoridades que vengan de afuera verán que Chile no está capacitado en este minuto para recibir encuentros internacionales de gran nivel“.

Pero el histórico de La Roja no quedó allí y sostiene que “es la verdad, si no tenemos estadios en este país, se juega todo en Santa Laura, los de Santiago, y en provincia, todos vemos que las canchas no están en condiciones para realizar un Mundial“.

“Lamentablemente es la realidad, estamos pésimamente en la infraestructura, muy mal. Tenemos más que Paraguay, pero está la Conmebol; tenemos menos que Uruguay, hay tres estadios que son superior a todos los que hay en Chile; en Argentina, para qué decir; entonces, estamos atrasados en esa parte y ahí los culpables son la autoridad del deporte nada más“, finaliza Miguel Ángel Neira.

¿Cuál es la decisión de FIFA sobre el Mundial 2030?

A la espera de ratificarse que España, Portugal y Marruecos tendrán el grueso de los partidos de la fase de grupos y las instancias finales del certamen, se ha revelado que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan los partidos inaugurales.