Héctor Pinto cuestiona la dualidad de Eduarzo Berizzo en la selección chilena adulta y sub 23

El ex entrenador de la selección chilena sub 23 y campeón con Universidad de Chile el Apertura 2004, Héctor Pinto, tuvo críticas para Eduardo Berizzo y la Federación de Fútbol de Chile, por considerar al Toto como técnico de La Roja en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en medio de las críticas al mando del representativo adulto en eliminatorias.

En palabras recogidas por Radio Cooperativa, Pinto manifestó que “el técnico del primer equipo no puede estar pensando en dos cosas, él tiene una responsabilidad muy grande, que es clasificar a Chile a un Mundial”.

“Para eso Berizzo tiene que estar cien por ciento atento a lo que pueda acontecer, cómo están los jugadores y en qué nivel están o cómo se recuperan”, agregó.

Héctor Pinto complementa que “venir ahora a este torneo le otorga una presión a él y a los jugadores. La verdad es que la gente va a estar muy atenta, exigiéndole un buen rendimiento y que clasifique en los Juegos Panamericanos”.

“Es doble preocupación, doble presión para el jugador y ojalá eso se pueda contrarrestar. Para mí otra persona debió haber estado a cargo de esta selección sub 23, preparándola todo este tiempo”, sentencia el otrora mediocampista de la U, Colo Colo y La Roja.

El presente de la Roja adulta

Cabe recordar que Eduardo Berizzo dirigirá a la selección chilena sub 23 en los Panamericanos en medio de las dudas de su continuidad en la adulta. La Roja viene de caer por 3-0 ante Venezuela en Maturín y la victoria contra Perú de poco sirve considerando la anterior en Uruguay y empate como local frente a Colombia.

En noviembre la selección chilena debe recibir a Paraguay y visitar a Ecuador con la obligación de sumar los seis puntos, hoy fuera de la zona de clasificación al Mundial 2026.

La Roja masculina debuta en los Panamericanos de Santiago 2023 este lunes 23 de octubre ante México. El jueves 26 se mide contra Uruguay y cierra la fase de grupos contra República Dominicana el domingo 29.

La misión de Berizzo será no sumar más presión a la ya existente por su trabajo en la selección adulta, con dudas en el trabajo previo y en el inicio de las eliminatorias.

¿Cuál es el registro de Eduardo Berizzo en la selección chilena?

Berizzo debutó como entrenador en la selección chilena en junio de 2022. En los amistosos ha cosechado derrota contra República de Corea (2-0), Túnez (0-0 y caída en penales), Marruecos (2-0); empate frente a Qatar (2-2), pérdida ante Polonia (1-0), igualdad contra Eslovaquia (0-0) y victorias frente a Paraguay (3-2), Cuba (3-0), República Dominicana (5-0) y tablas con Bolivia (0-0).

Por eliminatorias perdió contra Uruguay (3-1), empató como Colombia (0-0), derrotó a Perú (2-0) y fue goleado por Venezuela (3-0).

¿Cuántos años tiene Héctor Pinto?

El ex entrenador, Héctor Pinto, cumplió 72 años el pasado 12 de junio de 2023. Como jugador vistió las camisetas de Universidad de Chile, Colo Colo y Unión Española, mientras que en su papel de técnico tomó las riendas de Unión Española, Chile sub 23 y sub 20, Universidad de Chile y Deportes Iquique.