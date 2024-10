La selección chilena de Ricardo Gareca vuelve a la acción y este jueves recibe a Brasil en el Estadio Nacional, por la novena fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. La Roja está penúltima en la tabla y tiene que ganarle sí o sí a la Verdeamarela.

Pero Brasil tampoco está en su mejor momento, y justo a un poco de suerte, Juan Cristóbal Guarello analiza qué necesita Chile para dar un batacazo muy difícil de conseguir, pero no imposible.

“Chile está mal, pero Brasil también está mal. El pensamiento lógico debería decir que Brasil es el ganador, es así, incluso mal, Brasil debería ganar”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

King Kon agrega: “pero, pero… si Chile logra ser aplicado, si no comete los errores que ha cometido. Muchos goles que ha recibido Chile son regalos, errores. Si de repente tienes un poquito de suerte, estás aplicado, ordenado, si aprovechas lo que te da el partido y el mal momento de Brasil, se te puede dar”.

Guarello: es el peor momento de Brasil

El rostro de la 92.1 FM explica que “Brasil viene con muchas dudas. Dorival Júnior está muy cuestionado y no ha jugado bien Brasil. Los jugadores brasileños no han replicado el nivel mostrado en Europa”.

“Éste es el peor momento histórico de la selección de Brasil, nunca había tenido una racha con tantos resultados negativos juntos. Brasil hoy no llena los ojos, no viene arrasando. En una de esas se le da a Chile, por qué no. Pero hay que estar aplicados. No te pueden comer la espalda con un pelotazo largo como contra Bolivia”, sentenció Guarello.

Cabe recordar que además del irregular rendimiento mostrado por la Verdeamarela, Brasil lamenta las sensibles bajas de Vinícius Júnior, Alisson Becker, Gleison Bremer, Guilherme Arana y Eder Militao.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Brasil?

Tras las derrotas de septiembre contra Argentina y Bolivia, La Roja recibe a Brasil este jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por la fecha 9 de las eliminatorias, previo a la visita contra Colombia el martes 15.