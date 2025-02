Guarello le responde a Caszely y cuenta quién le puso ‘El Haaland de Macul’ a Damián Pizarro: “Yo lo…”

Sub 20

La selección chilena Sub 20 vuelve a salir a la cancha este lunes, cuando se mida ante Uruguay en la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano de Venezuela.

El equipo de Nicolás Córdova no ha podido sumar unidades en la parte final del torneo, porque cayó ante Argentina y luego contra Paraguay, en ambos encuentros por 2-1.

La Roja se mide este lunes en Caracas ante Uruguay, con la necesidad de sumar puntos si es que quiere terminar de buena forma el hexagonal.

Guarello analiza a Damián Pizarro y revela al autor del polémico apodo del delantero

El lector número 1 de RedGol es el colérico periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en la última edición del programa La Hora de King Kong volvió a hablar de nosotros y también analizó el momento de Damián Pizarro.

El nunca feliz comentarista comparó el rendimiento del 9 de la Roja Sub 20 con el que tenía Luciano Pons en Universidad de Chile en la temporada 2024.

“Damián Pizarro está muy estático, a veces llega a definir Rossel cuando debe ser él, no está conectado con la jugada, está con el síndrome de Pons en la U, no aparece en la foto”, analizó Guarello.

Luego, el fanático de nuestro sitio le respondió a Carlos Caszely, quien se preguntó quién le puso “El Haaland de Macul” a Damián Pizarro.

Damián Pizarro sufre con su mal momento en el Sudamericano Sub 20.

“Lo mató Caszely y preguntó quién fue el idiota que le puso ‘El Haaland de Macul’… fue Hugo Eduardo Rubio, tú compartiste con él en la Selección. El que le puso ‘El Haaland de Macul’ fue Hugo Eduardo Rubio, que si no me equivoco era su representante”, dijo Guarello.

Luego, agregó que “Caszely preguntó quién fue el que puso ese apodo y yo lo cuento… ahora capaz que Rubio me escriba y diga que no fue. No, si fuiste tú”.

Mientras Erling Haaland lleva 32 goles en la temporada 2024-2025 sumando todos sus partidos jugando por Manchester City y Noruega, Damián Pizarro lleva cero sin contamos sus apariciones en la Roja Sub 20, Udinese y el equipo Primavera de Udinese.