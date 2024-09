Ricardo Gareca estaba molesto en la conferencia de prensa porque los periodistas le tildaron de “vergonzosa” la derrota contra Bolivia. Un hecho que lo calentó y siguió cuando se le consultó por cómo va a sostener su proceso ahora.

“No tengo yo la respuesta. Usted hace una pregunta que debe contestar la dirigencia”, manifestó tajantemente sobre su continuidad en la selección chilena.

El Tigre señaló que “Me trajeron para hacer un trabajo. Matemáticamente tengo chances de clasificar. Después las conjeturas no son para mí. Es para dirigentes, más que nada”.

“Lo que piensen de mí, o el análisis sobre mí, corre por cuenta de quien hace el análisis. Yo haré mi trabajo como profesional. Lucharé matemáticamente y si no el trabajo es para que Chile tenga selección competitiva en el futuro”, agregó el entrenador de la Roja.

Gareca dijo que le pregunten a Milad sobre la continuidad de su proceso

Gareca sobre la “vergüenza” ante Bolivia

Ricardo Gareca habló fuerte cuando se le habló que la derrota de Chile es vergonzosa. “Saquemos el tema vergonzoso. Cualquier selección le gana a otra. Es parte del juego”, sostuvo.

Además dijo que “mientras todos entreguemos todo y estemos compenetrados, y no haya actos de indisciplina… Vergonzoso es pelear, contestar mal, todo lo que tenga que ver que no es profesional. Si no tiene que ver con eso, no entiendo el término de vergüenza”.