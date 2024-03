Clavito Godoy manda a Ben Brereton a aprender español: "No le entiende nadie"

Dejar a todos contentos es difícil. Es por eso que la nómina de la selección chilena, lanzada este viernes por Ricardo Gareca, tuvo a varios contentos, pero también a algunos damnificados. El principal, sin dudas, Ben Brereton.

El chileno-británico no estará en los partidos ante Albania y Francia que se jugarán en la segunda mitad de marzo. Y uno de los argumentos de Gareca para no nominar al angloparlante fue, precisamente, que no hablaba bien español.

“Si hay un interés para estar en la selección debe aprender español. Se lo manifesté personalmente”, dijo el Tigre, quien además dejó fuera de la nómina a Gary Medel y a Arturo Vidal.

¿Es el idioma un impedimento para estar en la Roja? Para el propio Ricardo Gareca, no. Pero el Tigre lo considera de todas formas “fundamental” para la comunicación dentro y fuera de la cancha.

El Clavito clavó un clavito

Técnico con larga trayectoria en el fútbol chileno, Hernán Godoy tiene un pergamino importante, que hace que su opinión se deba tomar en cuenta. El tema de Brereton no le es indiferente.

Clavito habló con Bolavip y opinó sobre la exigencia que le hizo Gareca al jugador del Sheffield United. “Está bien que se lo pida públicamente, porque no lo entiende nadie”, dijo el DT que tuvo como último club San Marcos de Arica.

Además, Clavito aprovechó de comparar la situación de Ben con uno más de su época: Jorge Robledo. El iquiqueño jugó en el fútbol inglés entre la década del 40 y 50′, para luego ser parte de Colo Colo.

“Sin desmerecerlo, antiguamente Jorge Robledo que jugó en el Newcastle, ese era jugadorazo. Si hasta sacó campeón a Colo Colo acá. Pero este (Brereton) no le llega ni a los talones. Ni mucho menos con el juego aéreo”, cerró Hernán Godoy.