Llegó el día. Ricardo Gareca empieza su camino al mando de la selección chilena y este viernes dio a conocer su primera nómina en el equipo nacional, de cara a los amistosos de fines de marzo ante Albania y Francia.

Una de las grandes novedades en el listado del Tigre fue la ausencia de Ben Brereton Díaz, quien venía de ser considerado por Martín Lasarte y Eduardo Berizzo en los últimos procesos de la Roja.

Para analizar la nómina del argentino en RedGol conversamos con el ex volante del cuadro criollo Fabián Estay, quien respaldó las medidas del ex seleccionador de Perú.

“Cuando tú vas a Inglaterra, ya sea en la Premier o en Championship, tienes que aprender a hablar inglés, por qué él no puede hablar español, entonces me parece que Gareca es clarito, dio las explicaciones, no se puede empezar a especular”, señaló el Pelusa.

“El Flaco es muy clarito, me parece bien su nómina, seguramente habló con cada uno de ellos, les comentó que iban ser llamados, seguramente no le dijo que iban a ser titulares, pero como cada nuevo técnico, como cada nueva convocatoria hay sorpresas”, agregó.

El regreso de Vargas

El ahora comentarista radicado en México también charló del retorno de Eduardo Vargas, quien pese a estar totalmente cortado en América Mineiro, tendrá la oportunidad de volver a ponerse la camiseta de color rojo.

“Eduardo Vargas es un jugador de selección, cuando no hizo goles en cuatro o cinco partidos en Chile lo empezaron a matar, pese a ser uno de los goleadores históricos”, destacó el Fabi.

Estay tiene la opción de ver de cerca el cometido de Igor Lichnovsky y Diego Valdés en América de México, sobre quienes también tuvo palabras.

“Igor anda en un muy buen momento, es merecido su llamado, al igual que Diego. El Flaco les da un seguimiento importante a todos, con su cuerpo técnico, me parece que es justo. Vidal, Medel y Brereton volverán”, expresó.

Por último, Fabián Estay comentó el regreso de Claudio Bravo, quien está a disposición de la Selección y vuelve luego de ser sacado de las nóminas por Eduardo Berizzo.

“Claudio aporta al grupo y está en la élite del fútbol mundial, ya no está lesionado, le puede competir de igual a igual a Cortés, y si tiene que cumplir un rol secundario, siempre va a querer estar en la Selección y aportar en todo sentido, no sólo dentro de la cancha, porque afuera es un líder muy positivo”, cerró.

