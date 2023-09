La Selección Chilena se prepara para debutar en las Eliminatorias Sudamericanas este viernes. El equipo nacional jugará ante Uruguay en el estadio Centenario, buscando romper la historia que habla de que nuestro representativo nunca ha logrado ganar en esa cancha.

Un duelo que, además de la historia, se avecina complicado considerando que Uruguay cuenta con una gran base de jugadores en Europa, una generación joven que ilusiona y la presencia de Marcelo Bielsa al mando del equipo. Un componente que asusta, ante una Roja que es todo incertidumbre.

Es por eso que no hay tiempo que perder y así lo entiende Cristian Caamaño, que en Radio Agricultura le pegó a Alexis Sánchez por llegar recién este martes a entrenarse con el equipo nacional. El periodista lo comparó con Arturo Vidal, quien llegó el pasado domingo y lleva varias jornadas de entrenamiento en el cuerpo.

“Si Alexis Sánchez no jugó el domingo, si necesitaba entrenamiento, necesita ponerse a punto rápidamente, qué hace llegando un martes”, cuestionó de entrada Caamaño, en palabras que encontraron respuesta de Francisco Sagredo: “no tengo cresta idea de por qué llegó un martes si no jugó el fin de semana”.

“¡Exacto! Uno dice “Vidal las hace todas mal”, pero el sábado en la noche estaba en Santiago y el domingo en la mañana estaba en Juan Pinto Durán. Jugó 45 minutos el sábado contra Atlético Mineiro, se tomó un avión y el domingo estaba en la Selección. Se podrá mandar todas las macanas posibles Vidal, pero en esta no”, sentenció Caamaño.

“La única explicación que tengo es que lo obligaron a entrenar el domingo. Le dijeron “tu no te vas hasta ese día”. Pero eso no explica por qué no se vino el domingo en la noche”, agregó Sagredo.

“¡Pero hasta cuándo! Si cuando estaba esperando el cierre de mercado, por qué no vino a los microciclos. Entre estar entrenando solo en Italia… Si ahora había una pauta de trabajo del Inter, ven con la pauta acá, trabaja acá”, agregó Caamaño.

¿Por qué unos están haciendo el esfuerzo y el otro aparece muy relajado? Yo entiendo que pueda estar en otra etapa de su vida, lo felicito. Hizo todo extraordinario, no hay nada que reprocharle a su carrera, pero más que nunca hay que estar encima de la Selección en este momento”, destacó.

“Sobre todo los referentes y creo que Vidal da una muestra clara de lo que hay que hacer en estos momentos por la Selección”, comparó.

¿Cuándo juega Chile vs Uruguay por Eliminatorias?

La selección chilena visita a Uruguay este viernes 8 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, en Uruguay

¿Quién transmite los partidos de Chile en las Eliminatorias?

La transmisión de todos los partidos de Chile en las Eliminatorias está a cargo de Chilevisión, su señal online y las pantallas de Pluto TV