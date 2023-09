El puesto de arquero en la selección chilena está en tela de juicio pensando en el debut de la Roja en las Eliminatorias. Eduardo Berizzo, al no citar a Claudio Bravo para enfrentar a Uruguay y Colombia, tendrá que apostar por nuevos guantes en el inicio de este proceso.

¿Las opciones? Pues Brayan Cortés, Gabriel Arias y Cristóbal Campos, quienes con diferentes presentes buscarán convencer al DT de la Roja por ser el guardián del arco en el equipo de todos.

Uno que entregó su visión al respecto fue el uruguayo Juan Castillo, ex arquero que atajó por una temporada en Colo Colo en el 2011. El charrúa se la jugó por darle la titularidad de Brayan Cortés, a quien ha visto atajando en el Cacique en el úlitmo tiempo.

“Lo he visto en algunos partidos. Brayan Cortés es un arquero muy ágil, muy rápido, tiene ciertas similitudes con Claudio Bravo. Ojalá tenga una carrera como él y pueda dar ese salto a Europa”, aseguró Castillo.

En ese sentido y analizando la ausencia de Bravo en esta nómina, el ex meta declaró que “es uno de los mejores arqueros del mundo en su minuto. Hoy no le toca estar, pero esperemos que el golero de turno lo haga bien”.

“Chile es siempre un rival complicado, ha mejorado mucho a lo largo de los años, justamente con el trabajo de Bielsa. Berizzo también tiene una línea de trabajo muy buena, todavía tiene la columna vertebral de los históricos”, afirmó.

A la hora de comentar el presente de Uruguay de la mano de Marcelo Bielsa, el ex portero concluyó que “estábamos acostumbrados a la cercanía y Bielsa tiene sus particularidades. Esa cuota de la parte humana no está siendo bien manejada. Luis Suárez lo está haciendo bien en una liga cómo la brasileña, que debe ser la segunda más difícil del mundo. Ojalá no suframos su ausencia”.

¿Cuándo debuta la selección chilena en las Eliminatorias para el Mundial 2026?

La Roja debutará en las Eliminatorias de visita ante Uruguay, programado para este viernes 8 de septiembre a las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los combinados sudamericanos que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el úlitmo pasaje.