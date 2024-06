Arturo Vidal cuenta su dolor por mirar Copa América de lejos: "Aún no me creo estar fuera de la selección"

Arturo Vidal mostró su lado más sincero sobre la selección chilena tras no ir con la Roja a la Copa América. Como es habitual cuando hace streamings, fue muy locuaz al conversar en Twitch con el argentino Davo Xeneize durante la medianoche.

Ahí evitó los rodeos cuando el trasandino le consultó por su ausencia en el torneo continental. “De verdad no me creo estar fuera de la selección”, respondió inmediatamente el King. “Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad”, indicó.

Se comparó con lo que pasó con Luis Suárez, que está concentrado con Uruguay. “Me hubiese encantado estar. Por ejemplo de Luis es maravilloso que esté, está vigente, haciendo goles y compite contra un jugador del Liverpool”, señaló.

Sin embargo, entiende que Chile no está en el mismo pie que Uruguay. “Pero nosotros no tenemos jugadores en los mejores del mundo, por eso creo que puedo estar, aunque debo aceptar la decisión del entrenador. Pero sí, me ha costado no estar en la selección”.

Arturo Vidal lamenta no estar en Copa América con la Roja.

Vidal confía en estar en las eliminatorias

Arturo Vidal asegura que está haciendo fuerza por sus compañeros de la selección desde la distancia. “Confío en mis compañeros y quiero que le vaya bien a Chile, aunque yo no esté”, señaló.

“Son 18 años vividos ahí, arriesgué mucho en su momento y cuando no estoy me duele, por eso no me lo creo”, agregó sobre el asunto que lo golpeó fuertemente según señaló en su streaming.

Finalmente piensa que puede cambiarle la decisión a Ricardo Gareca. “En la selección puedo dar mucho, aunque no sea el mismo del Bayern, la Juve o Barcelona. Pero tengo otras cosas que igual son importantes”, sostuvo por la experiencia de sus casi 20 años de carrera.