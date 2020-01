Víctor Mendoza, la joya Sub 17 de la selección de Bélgica que quiere jugar por Chile

Los hijos de chilenos nacidos en el exterior se han convertido en una oportunidad interesante para las distintas selecciones nacionales, y el cuerpo técnico de la Roja monitorea permanentemente distintos casos por todo el mundo.

Uno de ellos es Víctor Mendoza, mediocampista interno o externo por ambas bandas que fue citado a la selección Sub 17 de Bélgica para un torneo de desarrollo de la UEFA en enero, y debutó como titular ante ante Uzbekistán y Bielorrusia.

Víctor nació en 2003, tiene 16 años y es hijo de padre chileno y madre belga. Ha irrumpido en su equipo, el OHL, que milita en la segunda división local y es filial del Leicester City, pero mira a la selección chilena como un sueño.

"Siempre me encanto la selección chilena y tuve la suerte de ver a la mejor de la historia. Me pone muy feliz cuando me llaman en Bélgica, pero lo que me gusta de Chile es que los jugadores siempre dan todo y son mejores en la selección que en sus clubes, lo que no siempre fue el caso de Bélgica", reconoce a RedGol desde Lovaina.

Su tío materno es Thomas Chatelle, recordado futbolista belga con pasos por Anderlecht y todas las selecciones de los Diablos Rojos. Mendoza todavía puede actuar por Chile en cualquier categoría, ya que cuenta con pasaporte y todavía no actúa en un torneo Clase A por los belgas.

"Soy un mediocampista técnico, que juega con los dos pies. Soy efectivo en el juego, no pierdo muchas pelotas y tengo buen centro y remate. Lo que me falta es un poco más de potencia e ir a los duelos, aunque he mejorado en los últimos meses", asegura.

A la hora de definirse, se siente cercano al fútbol de hombres como Miralem Pjanic y Kevin de Bruyne y, guardando las proporciones, se inspira en dos referentes de la Roja: "En Chile sería una mezcla entre Charles Aránguiz y el Mago (Jorge) Valdivia".

Es la historia de otro chileno que desde Europa se proyecta en el fútbol profesional con el sueño de llegar a la selección chilena algún día. Un camino que recién comienza pero que Víctor Mendoza está ansioso por recorrer.