La selección chilena saca conclusiones y afina algunos detalles para el primero de los amistosos que tendrá en la gira por Europa. La escuadra adiestrada por Eduardo Berizzo se medirá a Marruecos este viernes 23 de septiembre en el estadio Cornellá de Lobregat, donde habitualmente hace de local el Espanyol de Barcelona. Y cerrará el periplo frente a Qatar en Austria el 27.

Este martes 21, después de tener una práctica en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el combinado chileno tuvo por primera vez al plantel completo en cancha, toda vez que tanto Arturo Vidal como Erick Pulgar se sumaron a las órdenes del Toto, que tendrá un apronte con una nómina confeccionada por él tras haber dirigido la gira por Asia sin haber elaborado la lista.

Y mientras se desarrollaba el entrenamiento llegaron varios hinchas del Barcelona, que apostaron por uno de los tres chilenos que vistió los colores culés: el Rey, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, quien otra vez quedó fuera de la citación de la Roja. También hubo una visita que bien pudo tomarse como recordatorio para el seleccionador nacional.

Fue un camión que ingresó al lugar de práctica de Chile. Llevaba un container con la leyenda Transbravo Logistic. Lo mismo decía sobre la placa, debajo de la marca del transporte. Pero por supuesto que no era para un ayuda memoria hacia Berizzo. Se trata de una empresa de transportes que tiene su sede en avenida Valencia, barrio La Torreta, en Barcelona. A más de alguno, seguro, le trajo a la cabeza el apellido del legendario portero bicampeón de América.

