Asistente técnico de Martín Lasarte y el desafío de llegar a La Roja: “Este es el reto más importante de mi vida”

Martín Lasarte junto a su staff técnico ya trabaja en Juan Pinto Durán para planificar el inicio de los microciclos locales y afrontar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En ese sentido, Sebastián Eguren, asistente técnico de Lasarte, entregó sus primeras impresiones sobre el proyecto deportivo y aseguró que “este es el reto más importante de mi carrera como entrenador”.

“Este es el reto más importante de mi vida, tengo 40 años y como futbolista viví desafíos de una magnitud similar, pero estando como un cuerpo técnico y, en este caso, acompañar a una entrenador tan importante, a quien le tengo un cariño especial, porque inicié mi carrera como DT con él. Todo hace que para mí sea el reto más importante de mi carrera como entrenador y sea además el de Martín”, mencionó.

“Yo estaba trabajando en Atenas de San Carlos, en un proyecto nuevo de un grupo que llegó a Uruguay hace muy poco tiempo, un equipo de Segunda División con una proyección importante, pero sentí que era un momento importante para tomar una decisión a nivel personal y familiar de acompañar a Lasarte en este desafío tan importante y no me costó mucho. Ya estamos instalados acá y feliz de estar en Juan Pinto Durán”.

La Roja vuelve a las canchas a fines de marzo. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre su relación con el fútbol chileno, comentó que “en el Villarreal me entrenó Manuel Pellegrini y tengo un recuerdo extraordinario. También, jugué con Matías Fernández, con Jorge Valdivia en Palmeiras y con otros me he enfrentado en las eliminatorias y Copa América, así que tengo un conocimiento grande de ellos, pero la relación con el fútbol chileno siempre fue cercana por los entrenadores y compañeros que me marcaron la carrera”.

Finalmente, realizó un llamado a la hinchada para que tenga ilusión en este cuerpo técnico y los jugadores de Chile: “Hay que mantener la ilusión, porque falta mucho camino por andar, de que Chile tiene futbolistas extraordinarios para encausar la situación y, por nuestro lado, la capacidad de trabajo la vamos a volcar entera en pro de que Chile llegue al Mundial, es un sueño compartido. Estoy seguro que vamos a estar a la altura, porque hay una calidad de jugadores que hace que todo sea mucho más fácil”, sentenció.