Rodrigo Herrera se la juega con el primer once de Martín Lasarte en selección chilena: Mena y Vargas titulares

Este lunes arrancó marzo y cada vez queda menos para que Martín Lasarte se estrene como nuevo director técnico de la selección chilena, porque el 25 de este mes recibe a Paraguay, mientras que el 30 visita a Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar.

Ante ese panorama, en el programa RedGol en radio La Clave ya empezaron a palpitar esta doble fecha FIFA, y Rodrigo Herrera se la jugó con dar el primer once que entregará el técnico uruguayo.

“Yo tengo un once tipo, creo que no va a diferir mucho de la realidad. No experimentaría demasiado, porque no hay tiempo para eso”, partió diciendo el conductor del programa radial, agregando que “mi equipo parte con”:

“Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Fabián Orellana, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez”, afirmó.

“Yo creo que Mena es fundamental por la experiencia que tiene en esa banda (…) otra buena opción es César Pinares, quien no ha tenido continuidad en Gremio. No creo que de este equipo salgan muchos nombres distintos”, complementó.

En la misma línea, sentenció que “es súper importante enrielar nuestro camino en las Eliminatorias Sudamericanas, porque necesitamos sumar los puntos de local y tratar de sumar en Quito”.

Recordemos que en los próximos días Lasarte tiene que entregar su primera nómina para el microciclo de futbolistas locales, mientras que a mediados de mes debe anunciar la lista de convocados para afrontar los partidos ante Paraguay y Ecuador.