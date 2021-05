Roberto Cóndor Rojas aprueba la nómina de Lasarte: "La selección chilena no es para hacer experimentos"

El ex arquero de la selección chilena, Roberto Rojas, reaccionó a la nómina de la Roja presentada por Martín Lasarte con 30 jugadores de cara a los duelos contra Argentina y Bolivia, por la séptima y octava fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Lasarte se dio cuenta que Chile tuvo buenos resultados en Copa América y en clasificatorias, y tiene que preocuparse de traer los mejores jugadores del momento. La selección no es para hacer experimentos porque no tienes tiempo, eso lo haces en partidos amistosos, no en Copa América o eliminatoria”, dijo el Cóndor a Radio Cooperativa.

Agrega que “él tiene que poner los jugadores que están en el mejor nivel en el momento, porque las clasificatorias son muy largas. El público no quiere saber qué jugadores están en la selección, lo que quiere es buenos resultados”.

“Para la generación pasada la exigencia es mayor. Si tuvieron título en el pasado, se le va a exigir en el futuro. No es para estar haciendo experimentos, la responsabilidad de haber ganado hace que estén mejor preparados y la exigencia van a tener que asimilarla lo mejor posible”, complementó.

Nómina de la Roja para los partidos contra Argentina y Bolivia.

Respecto al momento de Claudio Bravo, el Cóndor destacó que “ha mantenido su nivel en Betis y no es que tenga un lugar de privilegio en la selección. Ese lugar lo tiene que escoger el técnico, y tendrá que ver entre Bravo y Arias cuál es el mejor rendimiento, y quién le da más confianza al equipo. Por experiencia, Bravo tiene ventaja, pero tienen que estar los tres arqueros preparados para cualquier emergencia”.

Por último abordó la ausencia de Brayan Cortés, con Gabriel Castellón considerado por Machete como tercer arquero de la Roja para los desafíos venideros.

“Cortés tiene que verlo con una forma normal, las eliminatorias son tan largas, el bajo rendimiento de un jugador u otro, el técnico tiene que observarlo. Brayan tiene que preocuparse de recuperar su buen nivel en Colo Colo, mantener ese equilibrio y de forma natural pueda volver a ser integrante de un plantel de la selección”, sentenció.