Ramón Quiroga, arquero mundialista peruano: "No vamos por el empate, vamos por los tres puntos"

Ramón Quiroga es el arquero con más presencias por la selección peruana en Copas del Mundo, gracias a su polémica actuación en 1978 y luego en 1982. Y pese a su origen argentino y específicamente rosarino, hizo vida en Lima y se quedó para siempre.

En diálogo con La Redgoleta de RedGol, el cuidatubos pone en relieve el favoritismo de cara al partido que disputará ante Chile este viernes en el Estadio Nacional esta noche, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"No vamos por el empate. El empate es circunstancia del partido. Vamos buscando los tres puntos. Pero si no lo puedes ganar, lo ideal es no perder", asegura el ex golero y entrenador del Perú, que recuerda el triunfo peruano en semifinales de la última Copa América de Brasil.

"Me parece que Chile venía mirando a Perú por encima del hombro y a Perú no lo puedes mirar por encima del hombro. Creo que los jugadores van a poner siempre lo mejor de cada uno, pero se vio que colectivamente Perú es muy fuerte", recuerda.

Para Quiroga hay claras diferencias. "Ricardo Gareca le ha hecho entender que el grupo es muy importante. En cambio, ustedes dicen que quizás Reinaldo Rueda se va si no saca puntos importantes en Santiago y Venezuela. Y eso no es bueno", sentencia.

Finalmente, el golero de origen argentino se refiere a influencia que podrían tener las manifestaciones, por momentos violentas, que se han desarrollado en Perú como consecuencia de la última crisis política.

Ramón Quiroga cuidó el arco de Perú en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982. Foto: Getty Images

"Ojalá lo que esté pasando en Perú no influya en el rendimiento de los jugadores, las manifestaciones que hay por haber sacado al Presidente Vizcarra del Congreso. No pensaban que la gente saldría a la calle a hacer manifestaciones", explica.

"Anoche mi mujer también salió con un cacerola y qué le voy a decir: absolutamente nada. Creo que el futbolista no tiene muy en cuenta esas cosas. Quizás cuando dejen de jugar fútbol nos enteremos más de la noticia, pero ahora me parece que no hay tiempo", completa.