Paulo Díaz es uno de los jugadores que más minutos suman en los últimos años en la selección chilena. De buen rendimiento en River Plate, es uno de los consolidados en el actual elenco de Eduardo Berizzo, por lo que tiene mucha fe de cara a lo que sucederá ante Paraguay, en el Monumental, el próximo lunes.

El central confesó que "vamos a seguir trabajando, pero siguen siendo partidos amistosos", aunque tiene claro que una victoria ayudaría mucho al ambiente pues hasta ahora el Toto no sabe de victorias en la banca del elenco nacional: "Trabajar sobre la victoria es más fácil y tranquilo. Esperamos comenzar a tener triunfos y trabajar más tranquilos".

Admitió eso sí al momento de dar las declaraciones que no sabía con el grupo que se iba a encontrar. "Todavía no he hablado nada, recién vengo llegando. Todos estamos motivados para poder sacar el mejor resultado y prepararnos de lo mejor para lo que viene", evidenció.

Díaz se lesionó en la última gira de la selección chilena en Europa, lo que le costó una operación meniscal. Poco a poco ha tenido minutos en el nuevo River Plate de Martín Demichelis, algo que lo pilla en buen momento para estar en la Roja.

"Volví a jugar después de un parate largo que tuve, pero me estoy sintiendo bien. Por eso estoy feliz de volver a la selección, pues vengo bien y ya he jugado tres partidos, lo que me ha servido bastante".

La selección chilena enfrentará a los paraguayos a las 21.30 horas del próximo lunes, donde se espera que Berizzo consiga su primer triunfo al mando del combinado nacional.