Mauricio Isla le dice a Alexis Sánchez que "salió bastante tímido" y el Niño Maravilla avisa que responderá contra Brasil con "un golazo"

Este viernes la selección chilena se juega el paso a las semifinales de la Copa América 2021 enfrentando al anfitrión Brasil desde las 20:00 horas. El trascendental duelo por los cuartos de final del torneo continental se jugará en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

En la intimidad del camarín, la Roja se acostumbra a la nueva faceta audiovisual de Mauricio Isla en redes sociales, claro que el reservado Alexis Sánchez lleva menos tiempo con la selección tras integrarse en los últimos días debido a la lesión que lo dejó fuera de la primera fase de la Copa América.

En un nuevo Live del Huaso Isla en Instagram, el lateral derecho compartió un sabroso intento de diálogo, frase típica incluida, con el Niño Maravilla. AS7 trabaja entre los titulares de Martín Lasarte.

“Se me escapó el niño, no quiere salir. Yo lo apago, pero si respondes una sola pregunta, sí o no, Capi, ven. Alexis: saliste bastante tímido…”, le dijo el Huaso a Sánchez.

“Qué piensas de la nueva faceta de tu amigo”, contratacó Isla para recibir un “después te respondo”, de Alexis Sánchez.

Pero Mauricio Isla no es de los que baja los brazos e insistió pidiendo ayuda a Claudio Bravo que estaba ahí mismo: “Capi, no quiere responder el niño la pregunta que le hiciste, está enojado, no quiere hablar. Ya, me voy a ir porque se enojó”.

Sobre la misma, como Alexis no quería hablar, Mauricio Isla le entró con todo dando paso a una promesa de Sánchez contra Brasil: “¿el viernes me respondes todo.? ¿Con un golazo, hermano?”. “Dale, el viernes respondo todo”, sentenció el tocopillano asintiendo con la cabeza antes de escapar del foco.