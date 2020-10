Martín Lasarte, un caballero: "Está claro que debió pitarse la mano de Coates como penal para Chile"

El penal no sancionado a favor de Chile en el epílogo del duelo que La Roja perdió ante Uruguay en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 (2-1) fue vox populi en todo Sudamérica e incluso entre las personalidades del país oriental.

En contacto con DirecTV Sports, el entrenador uruguayo Martín Lasarte criticó sin miramientos la falla arbitral. "Me resulta difícil. Yo lo estaba viendo y en el momento dije 'penal', inmediatamente. Y pensé que lo iba a cobrar sin VAR ni cosas raras", sentenció.

"Después cuando vi que la cuestión se dilataba, cuando vino la revisión dije 'lo va a dar ahora' y después lo que me sorprendió es que ni siquiera lo fue a controlar. No sé ahí cómo es la cuestión, si el VAR le da la derecha al árbitro o si el árbitro tiene que pedir una revisión", explicó.

Según el ex entrenador de Universidad Católica y Universidad de Chile, "respecto a las incidencias, para mí el penal que le pitan a Uruguay está claro que estaba bien; pero de la misma manera quiero decir que está claro que debió haberse pitado la mano de Coates".

"Yo miraba de reojo el tema del VAR y desde hace un tiempo me he vuelto enemigo, lo digo claramente. Entiendo el tema de la justicia, pero la justicia no termina de aparecer", lamentó el estratega charrúa.

"De alguna manera modifica el juego, pone pausas que no son normales. Y si la justicia tampoco aparece no le veo el sentido", estableció el ex técnico universitario.

En cuanto al juego mismo, Lasarte reconoció que "el partido fue de trámite parejo en la primera parte y en la segunda Chile estuvo bastante mejor que Uruguay", aunque aseguró que le dio "la sensación de un trámite. Por momentos me pareció un partido ni siquiera amistoso. Es tan extraño ver las tribunas vacías".

Chile cayó por 2-1 ante Uruguay en su debut por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Luis Suárez abrió la cuenta de penal para la escuadra celeste, Alexis Sánchez igualó el marcador y finalmente Maximiliano Gómez timbró el triunfo charrúa.

La imagen de la mano de Sebastián Coates y el balón pasará a la historia de la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Captura

La selección debe ahora ponerse de pie a tiempo de enfrentar a Colombia el próximo martes en el Estadio Nacional (21:30 horas), en el cierre de la primera doble fecha de competencia premundialista.