Está claro que la selección chilena está obligada a sacar puntos en la visita del jueves a Brasil si se quiere mantener con el sueño en las Eliminatorias Qatar 2022. La tarea parece imposible, teniendo en cuenta que los dueños de casa no han perdido en su tierra, por lo que la misión para Martín Lasarte es cada vez más difícil.

Por lo mismo, el entrenador de la selección chilena asegura que tiene visto cómo enfrentar a los brasileños, teniendo en cuenta que se debe tener un partido que se acerque a la perfección para poder lograr el objetivo.

"Tenemos que contar con todos los aspectos para ganar un partido a un rival de significancia, con una estadística negativa. Tenemos que hacer gran partido, minimizar sus virtudes, aprovechar defectos, si tenemos ocasión materializar. No digo nada que nadie sepa, está claro que hay que intentar buscar, estar muy cerca del 100% en lo positivo y muy alejado en lo negativo. Las estadísticas están hasta que un día se rompen, un día se terminan, así ha pasado en la vida y en el fútbol es muy significativo", comentó Lasarte.

En ese sentido sabe que no es llegar e ir a pararse al estadio Maracaná de Río de Janeiro, por lo que Machete destaca que tienen que hacer un partido perfecto, pero no regalar la cancha al rival.

"Está claro que no podemos hacer partido timorato, de control, porque tenemos necesidad, después indicará las herramientas a utilizar. El resultado puede hacer variar la estrategia, la táctica o el concurso de algunos futbolistas. Pero de inicio tiene que ser, dentro de lo que podamos, lo más igual a igual. Entre esto y un suicidio es una línea muy delgada", detalla el entrenador de la selección.

Por lo mismo, para Lasarte es muy importante, a la hora de hacer el análisis, los dos encuentros que ha disputado en este proceso ante Brasil, donde asegura que por poco no han logrado la base de puntos que se les exige en este momento.

"Enfrentamos a Brasil dos veces en este periodo, a veces el resultado es uno y te hace conseguir cosas y a veces hay otros aspectos que también hay que valorar. Con Brasil hicimos buen partido acá, tuvieron poquito, ellos materializaron y nos ganaron. En Copa América estuvimos cerca de empatar. Los trámites estuvieron más cercanos a la necesidad que tenemos. Tenemos que intentar que se vuelva a repetir y materializar las situaciones que vamos a generar y que no hagan las que ellos tengan", precisa Lasarte.

Si bien traer un punto permite mantener la esperanza, Lasarte habla con la estadística en mano de La Roja en Brasil, donde asegura que un empate será bueno.

"Primero son las necesidades y después la realidad. Sacarle puntos a Brasil en Brasil, si es imposible porque nunca se ha conseguido ganar, pero sacar un punto no es malo. Uno dice eso y piensa que vamos a poner los once en la portería. Eso no va a ocurrir. En Chile, basado en mi caso, en los dos partidos, hubo cosas que Chile hace habitualmente. Lo ha hecho a lo largo de su historia. Ahora hablamos solo de nosotros, como que los del frente no jugarán. Se les cae uno y convocan a otro mejor del que estaba. Esa calidad tiene Brasil", finaliza.