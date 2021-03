Martín Lasarte: "Un punto alto de Arturo Vidal es su llegada al área con gol y asistencias, no estamos para perder esa posibilidad"

Martín Lasarte sigue su trabajo tras las primeras semanas como nuevo director técnico de la selección chilena, con el regreso de la Roja a la competencia en eliminatorias a Qatar 2022 a la vuelta de la esquina. El equipo nacional recibe a Paraguay y visita a Ecuador a fines de marzo por la quinta y sexta fecha camino al próximo Mundial en lo que será el estreno de Machete.

En conversación con Radio ADN, Lasarte fue consultado por el lugar que pretende darle a Arturo Vidal en su esquema, considerando que son muchas las voces que ponen al King indiscutiblemente como volante mixto.

“Hablar de uno es no hablar de otros y no me gusta, pero para dar un pantallazo, uno de los puntos altos de Arturo es su llegada al área, con gol, asistencia o con situaciones que genera que otros lleguen al gol, y no estamos en condiciones de perder esa posibilidad”, dijo Lasarte.

Por otro lado abordó su visión, que considera que esta selección chilena ya no está para basar su juego en la presión intensa y por gran parte del partido: “la gente espera lo mismo de los mismos y eso es imposible. Las personas cambian, crecen, ganan y pierden en otras cosas; en la presión hay un requerimiento físico importante, la característica más llamativa de Chile fue presionar por mucho tiempo, hoy el equipo no está igual que hace cinco años atrás y es lógico, sí se puede en lapsos elegidos que puedan sacar ventaja”.

Además abordó el movimiento que sufre actualmente el fútbol chileno con la salida de jugadores insignes y experimentados de equipos como Colo Colo y Universidad de Chile, junto a la nueva reestructuración técnica de la Católica. ¿Cómo le afecta esto a la Roja?

“Los cambios afectan siempre, no creo que sea algo negativo, el cambio de DT de la UC también. De la misma manera que afecta que jugadores de mucho recorrido empiecen cotas distintas, también el jugador joven tiene que reafirmar su llegada a un equipo grande y no es sencillo. Si lo hace será demostrar que puede ser alternativa para la selección”, expuso Machete.

Sentencia que “tenemos muchos puntos para apoyarnos y no empezar de cero. El profe Reinaldo Rueda los dejó. Estoy convencido que Chile debería tener algún punto más, porque si la selección tuviera más puntos habría otros que tendrían puntos menos. No me gusta llorar sobre la leche derramada. Somos optimistas”.