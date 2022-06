La falta de información sobre los procesos que ha vivido la selección chilena, fueron uno de los puntos que reclamó el director deportivo de la Roja, Francis Cagigao, donde asegura que hay pocos o nulos documentos de los trabajos realizados con anterioridad

Uno de los que estuvo en esos procesos fue John Armijo, quien como panelista de Vive Redgol, reaccionó molesto por los dichos del español.

"Me tocó escucharlo (a Cagigao) cuando discutía con el periodista Guarello y me llamó mucho la atención que dijera que no había información. Desde años remotos, en que yo participé en una selección como fue el año 2007, trabajamos en eso. Claro, nosotros no teníamos Softwares porque no existían, ni existían los departamentos de Scouting que hoy sí pueden existir, porque el mundo ha evolucionado y la tecnología también ha crecido", comenzó diciendo.

"Nosotros a nuestra forma manejamos por ejemplo metodologías de ATR (planificación y evaluación), métodos españoles que veían temas atléticos transferibles al fútbol, que era lo que se ocupaba antes.Y no es que no hubiese metodología, sí existía pero no es la que hay hoy con el cambio de paradigma que tiene que ver con un elemento más sistémico, donde los españoles tienen microciclos más estructurados y la periodización táctica está en boca de todos", precisa Armijo.

El entrenador de Barnechea detalla en los trabajos que realizaban en esos tiempos, que fueron fundamentales en los últimos procesos o generaciones de la Roja.

"Nosotros como selección teníamos planillas de Excel, hacíamos evaluaciones trimestrales y así pudimos llevar un proceso ordenadamente, el cual iba siendo regulado cada cierto tiempo, cada uno o dos meses, donde fuimos mejorando a los muchachos que se transformaron, a la postre, en lo que es la selección de los últimos 15 años!", enfatiza Armijo.

Es por eso que golpea la mesa con esta situación: "Cuando escucho que no hubo nada… me parece que no es que no haya nada, sino que hay gente que está desinformada al respecto y los informes que se entregaron a las administraciones anteriores quizás no fueron lo suficientemente bien resguardados para que después se pudiera entregar a los futuros procesos que venían".

"Con Marcelo Bielsa sí había un departamento Scouting completo. Había un plan de seguimiento a jugadores que participaban en el medio nacional y también en el internacional, por lo tanto había muchísima información ahí. Pero después se encontró mucho material botado en el Zanjón de la Aguada y eso no es culpa de Bielsa ni de la gente que trabajamos ahí. No se supo valorar la información que el rosarino junto a su cuerpo técnico desarrollamos con la metodología propia de Marcelo, que es única, donde se pueden ver muchas cosas analíticas y deducciones propias que no tiene ninguna otra metodología, nace de su creatividad", revela Armijo.