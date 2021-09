En diálogo exclusivo con Después Te Explico por RedGol, Fernando Vergara detalló por qué considera que Martín Lasarte no era el entrenador indicado para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Fernando Vergara dice que Martín Lasarte no tiene capacidades para la selección: "No es la persona idónea, Chile necesita un estratega como Bielsa o Sampaoli"

El ex delantero de Colo Colo y entrenador nacional, Fernando Vergara, reveló que a su juicio Martín Lasarte no era el nombre indicado para asumir la banca y dirección técnica de la selección chilena. Asimismo, también repasó a Francis Cagigao, el nuevo director deportivo de la Roja.

En un extenso diálogo en exclusiva con el programa Después Te Lo Explico por RedGol, Vergara aseguró que Chile necesitaba un estratego como Bielsa o Sampaoli, más allá del manejo de grupo de Lasarte.

“Yo creo que Martín Lasarte no es la persona idónea para la selección, más allá que pueda ser bueno o mal DT. No lo conozco como persona. Chile necesita un entrenador que sea lo más estratega posible, que sepa armar y desarmar un auto completo, que sepa identificar las acciones como lo hizo Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. No necesita atributos fuera de la cancha, necesita una buena estrategia y que entienda bien lo que significan estos jugadores”, dijo Vergara.

Agregó que “hay manejo de grupo, pero también estás dentro de la cancha, en los cambios. Es lo que tienen entrenadores como Nelson Acosta, que en la semana lo criticas por estructura, pero en el partido capta bien lo que está pasando y prevé situaciones de juego. Como Bielsa y Sampaoli, expertos en armar y desarmar el motor. Eso necesita Chile, más allá del manejo de grupo, que es la especialidad de Lasarte. Necesita decirle a un Alexis Sánchez cuántas veces tiene que retroceder, hasta dónde. Dar órdenes y que te las cumplan”.

“Tampoco creo que es lo idóneo traer un scouting español a la selección chilena. Y los resultados están ahí, más allá que se clasifique o no. No es la manera para proceder en una selección chilena”, complementó.

También abordó otro punto: a su juicio la selección chilena está siendo administrada como un club, lo que es un gravísimo error. Vergara explica la diferencia de conceptos.

“Hay un error gravísimo: a la selección se la trata como club y no lo es. Trajeron un entrenador para que hiciera una renovación… eso se hace en los clubes, no en las selecciones. En la selección se compite y a alto nivel con los mejores del momento”, sostuvo el ex goleador.

Fernando Vergara sentencia: “después se trae un scouting, eso es para un equipo. Obviamente se hace un seguimiento y hay que investigar a cada jugador, pero no necesitas un scouting. Y no puedes tratar las selecciones menores como divisiones menores de un club. Todas las selecciones son para competir”.

