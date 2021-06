Habla el peluquero de Cuiabá que atendió a la selección chilena: "Yo no tengo la culpa"

Este domingo se dio a conocer un acto de indisciplina de la selección chilena en la previa del partido ante Uruguay en Cuiabá por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América.

El peluquero Luis Fernando Gonçalves ingresó el jueves al hotel donde se hospeda la Roja y rompió la burbuja sanitaria para atender a varios jugadores, incluidos Arturo Vidal y Gary Medel.

La Conmebol inició un sumario y los jugadores involucrados serán multados por la ANFP. El peluquero, en tanto, niega que se haya desarrollado una fiesta y asegura que tiene un PCR negativo.

“Me encantó la experiencia de cortarles el pelo. Estaban muy animados, fue divertido. Yo le suelo cortal a Rafael Gava, jugador de Cuiabá, y él le pasó mi contacto a Eduardo Vargas”, dijo Luis Fernando Gonçalves en LUN.

Luego, afirmó: “El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude salir”.

“Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”, finalizó.