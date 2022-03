La Selección Chilena jugará contra Brasil este jueves en el penúltimo encuentro de las eliminatorias rumbo a Qatar, donde espera sumar al menos un punto para llegar mejor posicionado a la última fecha en la que se decidirá todo frente a Uruguay.

En el programa Vive Redgol, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR, el comentarista y entrenador John Armijo contó las claves que pueden llevar a que la Roja realice un partido interesante contra el Scratch.

El DT que actualmente dirige a Barnechea admite que "es complejo y complicado, vamos a enfrentar a un Brasil que no ha perdido nunca por eliminatorias de local, hay que ser honestos en eso. Pero nosotros tenemos un buen equipo y jugadores que están en un buen momento como el caso de Alexis, de Arturo y otros del medio nacional que están aportando. Esta Generación Dorada, cuando necesitamos que les vaya bien, a los chiquillos les va bien".

Luego de eso analizó tácticamente cómo hacerle daño al elenco que dirige Tite, que tiene algunas grietas que se pueden explotar. "Sobre todo por el sector izquierdo, cuando tenemos la recuperación de pelota. No creo que el profe Martín Lasarte lo vaya a ir a buscar desde el comienzo, va a esperar y transicionar. Esperar que con jugadores rápidos podamos hacer daño, hay que cerrar líneas para salir rápido de contra, en el primer tiempo sobre todo", manifestó.

En ese escenario, le gusta la idea de un 4-3-3. "No es descabellado pensarlo así porque si te tienes que defender y con el descenso de los dos punteros va a ser una buena organización defensiva, que cerrará espacios para aprovechar las contras".

Indica que en ese aspecto estará la clave. "Ahí se necesitan extremos con velocidad como Montecinos, si no vamos a quedar expuestos cada vez que recuperemos la pelota pues en la presión que Brasil nos puede realizar puede complicarte".

Añadió por eso que "la importancia no es de cómo defendemos, sino cómo atacamos. Hay que tener jugadores con la capacidad de picar al espacio cada vez que recuperemos la pelota. Chile se puede defender no importando el esquema, sean tres, cuatro o cinco, pero al recuperarlo es importante saber qué hacer con la pelota. Si tenemos jugadores para jugar el baby no vamos a llegar al arco rival, por eso los que jueguen por banda tienen que tener la velocidad para que Vidal y Aránguiz los puedan habilitar, para que Alexis con su 'desorden ordenado' en el juego ofensivo pueda hacer daño. Ahí creo que Montecinos hoy tiene ventaja".

Por lo mismo piensa que poner cinco defensas puede ser mala idea. "Si jugamos con línea de tres, nuestros volantes externos van a estar muy lejos para marcar esa diagonal. Si jugamos con tres arriba, los extremos van a estar más cerca de los laterales de ellos", complementó.

Finalmente se la jugó por tener un 9 de área sí o sí. "Hay que tener un 9 de referencia porque te atrae la marca. Cuando no lo tienes, los centrales van a hacerle cobertura a los laterales de manera más sencilla. Y para romper por banda tiene que haber referencia en el área, para que los dos centrales marquen al centrodelantero", cerró Armijo.