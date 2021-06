Martín Lasarte se toma con cautela el choque con Bolivia: “Tienen al goleador de las eliminatorias”

Solo resta un día para que la selección chilena vuelva a la cancha y enfrente en San Carlos de Apoquindo a su símil de Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, Martín Lasarte enfrentó los micrófonos en la previa del compromiso y aseguró que está preocupado, ya que el conjunto altiplánico llega crecido por su triunfo sobre Venezuela y además cuentan con el goleador del torneo: Marcelo Moreno Martins.

“Bolivia es una buena selección, tiene una idea, un planteamiento, saben lo que quieren llevar a cabo y tienen al goleador de la eliminatoria. Nos demandará el esfuerzo de cada uno de nosotros”, partió comentando.

Al ser consultado sobre los dichos de Claudio Bravo, quien mencionó el cambio de mentalidad que han tenido desde que el técnico uruguayo asumió la Roja, expresó que “entiendo lo específico, de mirar para adentro, pero generalmente es algo adosado al futbol mundial. Un buen resultado después viene uno no tan bueno, es peligroso. Claudio no hace referencia a que no nos importe, hoy vimos situaciones con Bolivia. Tengo claro y pasa, tenemos claro que será difícil, que demandará el 100 por ciento de nosotros”.

“Desde el punto de vista estadísticos, Chile no siempre ha conseguido puntos en Argentina. De ese lugar, llegamos bien en lo anímico. Tenemos la sensación de que ganar nos mete en la pelea”, agregó.

