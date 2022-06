El la extensa presentación de Eduardo Carlezzo, el abogado de la selección chilena en el caso contra Byron Castillo y Ecuador, el representante de la Roja presentó varias pruebas que acreditan la denuncia nacional por irregularidades y fraudes en la documentación del defensa que defendió a La Tricolor en las eliminatorias a Qatar 2022.

Partidas de nacimiento con datos dudosos, certificado de bautismo colombiano y audios fueron parte de la exposición pública de Carlezzo para explicar la presentación de pruebas ante la FIFA. La esperanza de la Federación Chilena de Fútbol es que se le resten los puntos a Ecuador por adulteración de los documentos de Castillo y las correspondientes unidades se las den a la Roja para meterse en el Mundial.

Entre esas pruebas, Carlezzo le dio play a audios del propio Byron Castillo, en los que deja dudas sobre su pasado y es el mismo futbolista el que ratifica que recién llegó a los 9 años a Ecuador, extrañando a su familia en Colombia.

“¿Le molesta a Byron que se toque ese tema de la nacionalidad. (…) se investigó o crees que algo faltó?”, le consulta la periodista en el audio de archivo. “No me molesta, pero no me gusta hablar de eso porque ya es cosa pasada, sabía que en cualquier momento saldría eso, que iban a decir cosas que no eran. He decaído un poco, pero hubo mucha gente que estuvo apoyándome y ahora estoy para triunfar”, contesta Castillo.

En otro audio, otro periodista le consulta si “¿recuerdas ese momento que te tocó vivir siendo niño, resignando muchas cosas?”. Byron Castillo confiesa que “sí, llegué al (club) Norteamérica, en un complejo en la costa donde no hay nada, nada. Extrañaba mucho a mi familia. Estuve una semana llorando. ¿A qué edad llegué? Como a los nueve años. Lloraba por mis familiares, mi papá, tíos, primos y hermanos, pero bueno”.

Tras la prueba, Carlezzo contraataca: “aquí queda en el aire la respuesta de él con cuántos años llegó, que lloraba y sentía falta de su familia. Creo que vale la pena escucharlo nuevamente… Familia, tío, papá, primo, que están todos en Tumaco (Colombia). Toda su familia está en Tumaco. Acá viene nuevamente la geografía: si el nació en Playas (Ecuador), Norteamérica está en Guayaquil y la distancia es de 90 kilómetros. En una hora y media es fácil ir y volver. Entonces todo fin de semana se puede visitar a la familia. Pero cuando se desplaza casi 800 kilómetros claro que va a extrañar a toda su familia…”.

En otra prueba, el abogado expuso un audio de Castilo con el coronel Jaime Jara, jefe investigador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y su agente Wladimir Ortiz: “me entiende el coronel porque no sé qué pueda pasar, sé que todo estará bien, confío en ti”, dice el jugador recibiendo de respuesta “vamos a tratar que no pase absolutamente nada malo para ti, tú eres un buen muchacho y no tuviste la culpa de nada”.

Estos audios para Eduardo Carlezzo son una de varias pruebas que confirman que Byron Castillo arrastra una serie de irregularidades documentarias por “doble nacionalidad y adulteraciones en sus papeles de nacionalidad y edad”.