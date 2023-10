Red Bull BC One: La competencia de breaking más importante del mundo tiene campeones

Este fin de semana el breaking conoció a sus campeones mundiales en una apasionante competencia que reunió a los mejores en París, Francia. De hecho, el Stade Roland-Garros fue sede para la versión 20 de la Final Mundial de Red Bull BC One.

En esta instancia, 16 talentosos b-boys y 16 b-girls de todas partes del mundo se enfrentaron en una jornada intensa, de más de cuatro horas y con 30 batallas que coronaron a los mejores en la capital francesa.

Nuestro país también dijo presente en aquella instancia con un representante: B-boy Nachito, quien ganó la versión latinoamericana de esta disciplina en julio de este año, para participar en la cita que también es parte de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 este fin de semana.

Por si fuera poco, el breaking debutará como deporte olímpico para los Juegos de París 2024.

ASÍ FUE LA COMPETENCIA EN PARÍS

Luego de intensas batallas que se transformaron en cuatro horas de competencia, la cancha de tenis de Roland-Garros vio como Ami y Hong se transformaron en los flamantes ganadores de la Final Mundial de Red Bull BC One.

La japonesa Ami, con solo 24 años, se impuso ante la china 671 como la mejor del breaking en una emocionante final que se resolvió a tres rondas, asegurando su segundo título como campeona tras la edición 2021. De hecho, ostenta junto a B-Girl Kastet como las únicas en alcanzar el doble título.

“Esta vez, intenté no centrarme en el cinturón, porque sabía que el Top 16 y todas las batallas iban a ser difíciles. Así que intenté no pensar en ganar, sino en disfrutar del escenario y volver a la razón original por la que empecé a bailar breaking: divertirme“, comentó la campeona de Japón.

Mientras que en los hombres, el que se llevó la corona fue el oriundo de Corea del Sur, Hong 10, en una emocionante final contra Phil Wizard. Este es el tercer título en Red Bull BC One, luego de ser el mejor en las versiones 2006 y 2013, con control perfecto de freezes y combos, e innumerables signature moves.

“Mi objetivo era llegar a la etapa final con Phil Wizard, así que ya estaba contento cuando llegué. He practicado mucho con Phil antes, está al siguiente nivel, pero nunca se sabe quién ganará una batalla. No se acaba hasta que se acaba“, señaló el nuevo campeón.

RED BULL BC ONE TAMBIÉN TUVO PARTICIPACIÓN CHILENA

El chileno B-boy Nachito también participó de esta Final Internacional de Red Bull BC One, luego de ganar la versión latinoamericana que se disputó en julio pasado. Con impecables movimientos, pero especialmente haciendo gala de su experiencia, se posicionó entre los Top 16 del mundo.

“Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de participar en la Red Bull BC One Footworkerz. Me sentí bien recibido y, al mismo tiempo, altamente inspirado. Esta experiencia me permitió tomar workshops con personas que admiro y competir con bailarines a quienes respeto profundamente”, cuenta el breaker.

EL BREAKING SE TOMA LOS JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023

El próximo 3 de noviembre el breaking también formará parte de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el Gimnasio Chimkowe de Peñalolén, a partir de las 17:20 hrs con la ronda femenina y a las 19:10 hrs con la masculina. La disputa de medallas será el 4 de noviembre desde las 17:00 hrs.

Serán cuatro atletas los que estarán representando al país en esta disciplina buscando medallas para el Team Chile: Bárbara Carmona, Nicolás da Fonseca, Matías Martínez y Valentina Núñez.

