El debate por elegir al mejor boxeador de todos los tiempos no se acaba y, al contrario, más fuerza toma cuando un hombre como Oleksandr Usyk, actual campeón unificado de peso pesado y el mejor libra por libra del 2024, se suma al debate con un nombre potente.

Así es, porque el ucraniano campeón pesado y medallista olímpico el 2012 fue entrevistado a finales del 2024 por el sitio web DAZN y se le consultó por el ‘Mejor Boxeador de la Historia’, interrogante a la que el boxeador de 38 años no tuvo dudas al responder.

¿Qué dijo Oleksandr Usyk?

A través de un vídeo publicado en TikTok, la cuenta de DAZN publicó un extracto de la entrevista donde se le consulta al pugilista ucraniano, que viene de derrotar consecutivamente a Tyson Fury el año 2024, por el más grande de la historia, a lo que él dice, “El boxeador más grande de la historia es… Muhammad Ali”.

Usyk un fiel admirador de Muhammad Ali

Esta no es la primera vez que Usyk se la juega y nombra a Ali como el “G.O.A.T” del boxeo, sigla que ha estado muy popular en el último tiempo, gracias a que significa “Greatest Of All Time”.

ver también Ni Ali, Ni Chávez: Estos son los 5 mejores boxeadores de la historia para Gervonta Davis

Anteriormente, el ucraniano participó en una actividad con Daily Mail Sport donde debía elegir entre uno u otro boxeador que era nombrado por la periodista.

Publicidad

Publicidad

La actividad fue rápida y Usyk se mostró muy dispuesto en elegir por ejemplo a Deontay Wilder por sobre Dillion Whyte y a Derek Chisora por sobre el propio Wilder, Tyson Fury e incluso Mike Tyson, sin embargo, en la parte final del vídeo sorprendió cuando debió elegir entre Ali y él mismo, ya que el ucraniano sin pensarlo dos veces, se la jugó inclinándose por el norteamericano.

Revisa, a continuación, la entretenida actividad realizada por Usyk y Daily Mail Sport.