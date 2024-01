La peor noticia posible para las opciones chilenas de pelear por el título en el Rally Dakar 2024 se acaba de confirmar. Pablo Quintanilla, que ganó la quinta etapa en las motos, se queda oficialmente sin opciones de ir por el campeonato.

En el comienzo de la jornada más larga que tiene este evento, con un trayecto de 628 kilómetros, en la ciudad árabe de Shubaytah, donde los pilotos estarán sin asistencia técnica y con un “toque de queda” donde no contarán ni con conexión telefónica ni internet, el nacional vivió el percance.

Cerca del kilómetro 180, a 10 de la zona de recarga, Quintanilla se quedó sin bencina en su moto, por lo que tras más de una hora sin tener ayuda, al llegar al avituallamiento, le indicó al sitio oficial del Dakar 2024 que se baja de la carrera por el título.

“Es un momento triste. He tenido mucho cuidado con el combustible, pero 10 km antes del repostaje se me ha acabado. Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero así es la vida. A veces va bien, a veces va mal”, afirmó Quintafondo.

¿Cómo fue el paso de Quintanilla en el Dakar 2024?

Luego de un inicio conservador en la competición, donde los expertos indican que lo importante es terminar la carrera, Quintanilla tuvo dos etapas donde su actuación destacó: en la tercera, donde lo castigaron por “exceso de velocidad”, y en la quinta, donde finalizó primero.

Producto de este percance, Quintanilla podrá seguir en la competencia, pero vivirá la misma situación de Ignacio Casale en la categoría Challenge, es decir, podrá seguir en el Dakar 2024, pero sin chances de subir al podio, ni menos ser campeón.

¿Cómo es su historial en la competición?

El motociclista chileno de 37 años compite regularmente en el Dakar 2024 desde el 2013, y ya suma 12 participaciones, donde terminó la prueba en ocho, subiéndose al podio en tres ocasiones: en 2016 (tercero), 2020 y 2022 (segundo).

