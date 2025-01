Martín Labra es un reconocido campeón mundial de esquí náutico que no solo ha cosechado logros internacionales en su disciplina, sino que también ha demostrado un impresionante rendimiento académico.

A sus 18 años, el joven deportista alcanzó puntaje nacional en la PAES de Matemáticas 1, logro que combinó preparándose para la prueba en medio de sus exigentes entrenamientos y competencias internacionales.

“Me siento muy contento, en verdad no me lo esperaba. Sí, sabía que me había ido bien. Sí, sabía que me había ido bien, pero esperar un nacional igual era poco esperable”, confesó Labra en entrevista con Emol.

Martin Labra durante la ronda preliminar de los Campeonatos del Mundo de Esquí Náutico de la IWWF 2023 (Getty Images).

Un camino de logros

La historia de Martín Labra comenzó a los 4 años, cuando se introdujo al esquí náutico gracias a su padrastro, Rodrigo Miranda, quien también es un destacado atleta en esta disciplina.

Desde su primera competencia internacional a los 6 años, Labra ha mostrado un crecimiento constante.

Fue campeón mundial Sub-17 y Sub-21, campeón sudamericano Sub-17, campeón del US Masters y recientemente, obtuvo el bronce en los Panamericanos de Santiago 2023.

Para Labra, uno de los factores clave de su éxito ha sido la organización. Aunque se describe como una persona desorganizada, reconoce que la estructura que le brinda su colegio y el respaldo de su familia le han permitido llevar una vida equilibrada.

“Se necesita orden y mucho apoyo”, afirmó. Su colegio, que apoya fuertemente a sus estudiantes atletas, le facilitó realizar ensayos PAES durante sus viajes.

Además, Labra cuenta con un equipo de apoyo profesional que incluye a su preparador físico y su psicólogo deportivo, quienes lo acompañan en su carrera deportiva.

Martín Labra en la Gala Olímpica 2024 (Photosport).

El futuro de Martín Labra tras su éxito en la PAES

Labra se prepara para un año lleno de desafíos tanto académicos como deportivos. A nivel educativo, tiene la intención de ingresar a estudiar Ingeniería Comercial, aunque aún está decidiendo entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica.

A nivel deportivo, su calendario incluye los Juegos Panamericanos de la Juventud, un Mundial Adulto y otro Mundial Sub-21, lo que le asegura un año de mucho trabajo y competencia.

“Mis dos grandes objetivos son salir campeón mundial adulto y ganar los Juegos Panamericanos. Ver la felicidad de la gente me llena de ilusión”, concluyó.