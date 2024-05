Tania Zeng, Zhiying Zeng, la Tía Tania, compartió su orgullo y felicidad por clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. La tenimesista se metió en la máxima cita deportiva del mundo con victoria por 4-0 ante Lucía Cordero (Guatemala), en la final del selectivo realizado en Lima.

A semanas de cumplir 58 años, la deportista nacida en China y radicada hace más de tres décadas en el norte de Chile será la deportista de mayor edad en representar al país en unos Juegos Olímpicos.

“Era mi sueño poder entrar a los Juegos, y por mi edad, el momento… Siento que no ha sido fácil, hubo mucho trabajo de por medio. Todos los días juntarme con los jóvenes a entrenar mucho… Logré mi sueño y no me pude aguantar la emoción y lloré de felicidad. Estoy muy contenta” dijo la tenimesista a LUN.

La Tía Tania comenzó su aventura en 2022, cuando decidió retomar de forma profesional el deporte conocido de forma coloquial en Chile como ping-pong.

Nos vemos en París

“Este año y tanto siento que me he ido adaptando mucho a esta vida. Tengo grandes amigos que me animaron a volver. Primero fue estar en los Panamericanos, y ahora gané este premio máximo. ¿Qué más puedo pedir? (…) Nos vemos en París”, manifestó.

En Perú Tania Zeng no estuvo sola, bien acompañada por su esposo, Arturo Aravena, su entrenador Juan Lizana, y sus amigas Ximena y Paola Goncalvez, quienes viajaron desde Iquique para apoyarla.

Tania Zeng, París 2024 la espera.

Incluso, hubo manda a la Virgen de La Tirana: “fuimos en abril y ahora tenemos que ir de nuevo. He cumplido. La Ximena se trajo una cinta hasta acá, me la mostró cuando le gané a la argentina en semifinales, y ahí me dijo que haría otra manda antes de la final”, sentencia la Tía Tania.

Cabe recordar que Tania Zeng fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la competencia por equipos junto a Paulina Vega y Daniela Ortega.

