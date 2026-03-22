Español de Osorno y Puerto Varas Basket disputarán la final de la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue 2026, luego de imponerse este sábado 21 de marzo en las semifinales disputadas en el Edificio de Deportes UC.

En el primer turno, el cuadro osornino sacó adelante un duelo de alto voltaje y venció por 89-87 a Universidad de Concepción, en un partido que se resolvió en un cierre electrizante. Más tarde, Puerto Varas Basket reaccionó tras un comienzo adverso, revirtió el marcador y derrotó por 87-79 a Club Deportivo Valdivia para instalarse en la definición del certamen.

De esta manera, los elencos de la Región de Los Lagos se medirán por el título en la final de la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue, luego de superar con autoridad y carácter dos semifinales exigentes.

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Español de Osorno golpeó primero en un partido dramático

Español de Osorno se convirtió en el primer finalista del torneo tras derrotar por 89-87 a Universidad de Concepción, en un compromiso intenso, parejo y de definición incierta hasta los segundos finales.

El conjunto osornino encontró respuestas ofensivas en Ja´heim Hudson, autor de 21 puntos, y en Jahsean Corbett, que firmó 20 unidades y 13 rebotes. También aportaron Barham Amor y Harold Angulo, ambos con 12 puntos, para sostener al equipo en un partido de alta exigencia.

En Universidad de Concepción, Stephen Maxwell lideró la ofensiva con 26 puntos y 9 rebotes, mientras que Kevin Rubio Romero y Diego Low Rojas sumaron 11 tantos cada uno. El reconocimiento al MVP del encuentro fue para Cristóbal Martínez.

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Puerto Varas Basket remontó ante CD Valdivia y selló su paso a la final

En la segunda semifinal, Puerto Varas Basket mostró capacidad de reacción y dio vuelta el partido para imponerse por 87-79 a Club Deportivo Valdivia.

El elenco puertovarino se fue al descanso en desventaja, pero logró reordenarse en la segunda mitad y cerró mejor el encuentro para asegurar su clasificación.

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Bakir Cleveland fue una de las grandes figuras del triunfo con 21 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, bien acompañado por Jonathan Ocasio, con 19 unidades, y Joshua Morris, con 16.

En CD Valdivia destacaron Keith Hoffman, con 20 puntos, y Carlos Lauler, con 17 tantos y 8 asistencias, aunque no les alcanzó para evitar la remontada rival.

La gran final de la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue se disputará a las 20:30 horas en el Edificio de Deportes UC.

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