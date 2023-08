En la vida es difícil no tener arrepentimientos, si no, pregúntenle a Magic Johnson. El histórico jugador de la NBA reveló una gran oportunidad que dejó escapar y que le habría significado ganar una millonaria cifra.

La relación entre los deportistas y las marcas siempre ha sido muy lucrativa. Michael Jordan es uno de los grandes ejemplos y hasta hoy recibe importantes cifras por su acuerdo comercial con Nike. Johnson pudo vivir algo similar, pero por dejó escapar aquella oportunidad.

La situación fue confesada por el exjugador de Los Angeles Lakers en el podcast All The Smoke. “Bueno, yo había ganado recientemente el campeonato nacional universitario, contra Larry Bird, y tres empresas vinieron: Converse, Adidas y Nike“, comenzó contando.

Claro que Nike no era la reconocida marca que es hoy en la década del 1970, por esto el ofrecimiento no convencía mucho a Magic. “Converse me ofreció la mayor cantidad de dinero. Entonces, cuando creces siendo pobre, tomas el dinero”, confesó con algo de arrepentimiento.

El desconocimiento de Magic Johnson las acciones

Fue entonces que el CEO de Nike, Phil Knight, lo fue a ver y le ofreció un acuerdo que cambiaba las cosas. “Me dijo ‘Oye, no puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones’… ¡Yo no sabía nada al respecto!“, recordó.

El desconocimiento sobre las acciones y su potencial, hizo que el exbasquetbolista rechazará aquel ofrecimiento, prefiriendo a Converse. “Mi familia tampoco venía de un pasado con dinero. Eso es algo que nos perjudicó algunas veces. cuando no vienes de tener dinero, no sabes… yo no sabía ni lo que eran la acciones en ese momento. Entonces, rechacé las acciones“, reflexionó.

Tal vez en ese momento las acciones de la empresa no eran tan atractivas, el problema fue que con el correr de los años se convirtió en una de las marcas deportivas más importantes del mundo, algo que multiplicaba el valor de lo ofrecido a Magic Johnson.

“¿Te imaginas? ¡45 años! Hoy esas acciones valdrían 5 mil millones de dólares“, reveló entre risas y tomándose la cabeza. Esa jugada fuera de la cancha no fue nada buena para uno de los mejores jugadores de basquetbol de la historia, quien ganó en cinco oportunidades el título de la NBA.