Arrancan las Finales de Conferencia de la NBA con un imperdible encuentro y es que en el marco del Juego 1, los Nuggets con Nikola Jokic recibirán en el Ball Arena de Denver la visita de Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis.

¿Cuándo juegan Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers?

Nuggets recibe a Los Angeles Lakers este martes 16 de mayo a partir de las 20:30 horas de Chile en el Ball Arena de Denver, Estados Unidos.

¿En qué canal ver en vivo por TV los Playoffs de NBA?

El partido entre Lakers y Nuggets será transmitido en Chile y Latam por TV en ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo el Juego 1 de las Finales del Oeste?

Para ver en vivo el encuentro por streaming, podrás hacerlo a través de las app NBA League Pass y STAR+.

Denver y Lakers dan inicio a las Finales de Conferencia

El encuentro 1 por el Oeste será el encargado de abrir los fuegos en las Finales de Conferencias de la NBA, ya que la otra serie que tendrá como animadores a Miami Heat y al ganador de Celtics-Sixers disputará su primer juego un día después, el próximo miércoles 17 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

Programación Finales de Conferencia Oeste:

Juego 1 – Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers: martes 16 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

Juego 2 – Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers: jueves 18 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

Juego 3 – Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets: sábado 20 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

Juego 4 – Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets: lunes 22 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

*Juego 5 – Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers: miércoles 24 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

*Juego 6 – Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets: viernes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

*Juego 7 – Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers: domingo 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

*En caso de ser necesarios.

