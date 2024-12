Gervonta Davis (30-0), actual monarca de la división ligero de la Asociación Mundial de Boxeo tenía un nuevo enfrentamiento titular este mes de diciembre frente a su compatriota, Lamont Roach (25-1-1), actual monarca superpluma de la AMB, no obstante, a días del evento y sin mayores explicaciones se decidió reprogramar el duelo hasta 2025.

Si deseas conocer todos los detalles de la nueva fecha del combate entre Davis y Roach, sigue leyendo Redsport de RedGol.

¿Cuándo pelea Gervonta Davis vs. Lamont Roach?

Finalmente, el enfrentamiento entre los estadounidenses, Gervonta Davis y Lamont Roach, se llevará a cabo el próximo 1 de marzo del 2025 en horario a confirmar en el Barclays Center de Brooklyn , Nueva York, recinto con una capacidad para 19.000 asistentes.

De esta forma, ambos boxeadores cierran un 2024 donde pelearon solamente una vez. Mientras Gervonta viene de derrotar por la vía del nocaut a Frank Martin el pasado 15 del mes de junio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, su rival, Roach, tuvo acción por última vez, también en junio, aunque específicamente el 28, donde derrotaría a Feargal McCrory por nocaut técnico en el octavo asalto.

Gervonta Davis fija su fecha de retiro:

El enfrentamiento entre Lamont Roach sería uno de los últimos combates que protagonizaría ‘Tank’ sobre el cuadrilátero, ya que el actual campeón ligero de la AMB anunció su retiro al señalar en los últimos días que está cansado del boxeo y que “Después del año que viene estaré fuera”.

El boxeador de 30 años no se quedó callado y agregó que “No me importan los cinturones, no me importa nada de eso. Lo que me preocupa es tomar mi dinero e irme. Estoy harto. No es solo el boxeo, es todo. (…) Acabo de tener un niño y no quiero tener que seguir peleando y recibiendo golpes y todo eso. Solo quiero poder ganar dinero y no estorbar”.