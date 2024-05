Este 2024 regresa un icónico evento de la WWE, aunque renombrado como “King & Queen of the Ring” desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

¿Cuándo es King & Queen of the ring 2024? Fecha, horario y transmisión del próximo PPV de la WWE

Este sábado se llevó a cabo WWE Backlash 2024, primer evento de mayo de la mayor empresa de lucha libre y que de todos modos no será el último, ya que, rápidamente damos vuelta la hoja y nos encontramos con el regreso de un icónico Premium Live Event (PLE).

Se trata de “King of the Ring”, evento que este año regresa bajo el nombre de “King & Queen of the Ring” y que se llevará a cabo en el Jeddah Super Dome de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Si no te quieres perder ningún detalle de este imperdible show de la WWE, te invitamos a seguir leyendo RedSport.

¿Cuándo se realizará WWE King & Queen of the Ring 2024? Fecha y horario

King & Queen of the Ring se realizará el próximo sábado 25 de mayo a partir de las 19:00 hora local y tendrá lugar en el mencionado Jeddah Super Dome de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Horario de Latinoamérica:

22:00 horas – México.

23:00 horas – Perú, Colombia y Ecuador.

00:00 horas – Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

01:00 horas – Argentina y Uruguay.

¿En qué canal de TV transmitirán el PPV de la WWE desde Arabia Saudita?

King & Queen of the Ring 2024 se espera que sea transmitido por TV en la señal de ESPN Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

¿Dónde ver en vivo y por STREAMING King & Queen of the Ring 2024?

Podrás ver el evento de Arabia Saudita completamente online y en vivo si eres suscriptor de la app WWE Network, cuyo valor mensual es de $5.990.

¿Hay cartelera anunciada?

De momento la WWE no ha anunciado la cartelera para el evento, sin embargo, el póster oficial del show asegura la presencia de Cody Rhodes, Becky Lynch, Sami Zayn, Logan Paul, Bianca Belair y Jade Cargill.

Calendario de PLE de la WWE 2024:

King & Queen of the Ring: 25 de mayo de 2024 desde el Jeddah Superdome de Yeda, Arabia Saudita.

25 de mayo de 2024 desde el Jeddah Superdome de Yeda, Arabia Saudita. NXT Battleground: 9 de junio de 2024 desde el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos.

9 de junio de 2024 desde el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos. Clash at the Castle: 15 de junio de 2024 desde el OVO Hydro de Glasgow, Escocia.

15 de junio de 2024 desde el OVO Hydro de Glasgow, Escocia. Money in the Bank: 6 de julio de 2024 desde el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá.

6 de julio de 2024 desde el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá. NXT Heatwave: 7 de julio de 2024 desde el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá.

7 de julio de 2024 desde el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá. Summer Slam: 3 de agosto de 2024 desde el Cleveland Browns Stadium de Estados Unidos.

3 de agosto de 2024 desde el Cleveland Browns Stadium de Estados Unidos. Bash in Berlin: 31 de agosto de 2024 desde el Uber Arena de Berlín, Alemania

En RedGol iremos actualizando el calendario de evento a medida que WWE vaya informando las fechas y sedes de cada uno.