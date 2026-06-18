El destacado deportista chileno, que se convirtió en el primer y único ciclista profesional del mundo en competir en downhill con prótesis, explicó qué significa para él participar en Mentorez 2026 y cómo busca inspirar a otros a través de las lecciones que le dejó su historia de vida.

Adolfo Almarza es una de las historias más inspiradoras del deporte chileno. El ciclista de downhill perdió ambas piernas a los 12 años tras sufrir un grave accidente, pero lejos de rendirse, encontró en el deporte una nueva oportunidad, convirtiéndose en el primer y único ciclista profesional del mundo que compite en descenso utilizando prótesis.

Además de destacar en las pistas, el deportista ha dedicado gran parte de su carrera a compartir su experiencia a través de charlas motivacionales.

Ahora será parte de una nueva edición de Mentorez, instancia en la que buscará transmitir las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida. En conversación con RedGol, Almarza abordó este nuevo desafío y explicó qué significa para él participar en un evento de estas características.

Adolfo Almarza estará en Mentorez

Sobre la experiencia de sumarse a este evento, el ciclista señaló a Redgol: “Estoy muy contento de poder participar en Mentorez. Es la segunda vez que está en Chile, esta es mi primera participación. Y también es una jornada nueva para mí, es algo totalmente distinto a lo que estoy haciendo”.

Aunque cuenta con una amplia trayectoria como expositor, el deportista reconoció que esta experiencia representa un desafío distinto, ya que le permitirá conectar directamente con personas interesadas en escuchar y aprender de su historia.

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“Llevo 13 años dictando charlas, pero solamente formando equipos de alto desempeño. Sobre todo, hoy día estamos enfocados en la minería, en la alta industria. Y también ser parte de poder trabajar con público que quiere participar para mí es muy importante, ya que son personas que quieren”.

“Y lo que nosotros hablamos y lo que contamos dentro de esta experiencia, de esta charla en “Mentorez”, lo que mostramos es todo lo que hemos vivido. Y dar a conocer que cuando uno agarra la bandera y se dedica a concretar lo que realmente quiere hacer, lo puede hacer, independiente de las dificultades”.

Asimismo, puntualiza que “acá damos a conocer que hay dos caminos. El camino que la mayoría de las personas eligen, que es el de la victimización. Y el otro camino que nosotros siempre incentivamos y fomentamos es el ser un protagonista de tu propia historia”.

Agregando que esa decisión es el motor para seguir. “Eso es ser decidido. Y eso es lo que nosotros también mostramos en todas las actividades en las que estamos. Hoy día hemos participado con niños desde prekínder hasta enseñanza media, como también personas de todo tipo de edades”.

“Y yo creo que eso es una de las cosas que nos llena también a nosotros. Porque mostramos a las personas que cuando los sueños son más grandes que las excusas, uno puede ir avanzando sin tener percances entre medio, aunque se pongan difíciles algunos proyectos, algunos avances”, explico.

¿Cuándo es Mentorez?

El próximo 27 de junio se realizará una nueva edición de Mentorez 2026, encuentro que reunirá a diversos expositores que compartirán sus experiencias y aprendizajes con el objetivo de inspirar a quienes buscan impulsar su desarrollo personal y profesional.

La jornada se desarrollará entre las 14:00 y las 18:30 horas en CentroParque, ubicado en el Parque Araucano. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline.