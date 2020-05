Tony Kukoc, el compañero de Michael Jordan que critica a The Last Dance: "Espero que los siguientes capítulos sean más brillantes"

Día a día la serie de Netflix The Last Dance, donde se cuenta la historia de Michael Jordan y sus Chicago Bulls, gana adeptos, pero también suma críticas, sobre todo de algunos protagonistas.

Uno que aparece en el documental es el croata Tony Kukoc, quien vio los primeros dos capítulos de la entrega, pero no le gustaron mucho.

"Espero que los siguientes capítulos sean más brillantes que los dos primeros", dijo a la BBC en primera instancia el balcánico, agregando que "o por lo menos que se vea la parte de celebración en vez de echar las culpas o preguntarse por qué no se ganaron 10 títulos".

Además, Kukoc sale en defensa del manager de los Bulls, Jerry Krause, fallecido en 2017, quien recibe críticas por la forma que tuvo de desarrollar su trabajo.

"Ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo. Krause ya no está con nosotros y no voy a decir aquello de que ya no se puede defender, sino que no tiene que defenderse de nada. Fue el general manager de un equipo que fue campeón seis veces. Que me digan cinco personas más en el mundo que lo hayan hecho en cualquier deporte", dijo con firmeza.

¿A ustedes les gusta la serie?