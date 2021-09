A principios de septiembre la diputada Catalina Pérez (RD) lanzó un proyecto de ley que busca entregar facultades a los municipios para restringir el rodeo en sus comunas.

A esto se le suma la campaña de la ONG Animal Libre que desde la semana pasada ha colgado en la ciudad imágenes que evidencian la violencia de esta actividad, acompañadas con el mensaje "#noesdeporte, el rodeo es crueldad".

Los cuestionamientos al rodeo no son nuevos, pero siempre toman especial preponderancia en las fiestas patrias y sobre todo este año en el que se avecinan las elecciones presidenciales, con candidatos como Gabriel Boric y Marco Enriquez Ominami, quienes prometen abolir esta actividad.

En Redgol conversamos con Felipe Soto, gerente de la Federación de Rodeo, quien aseguró que los que quieren hacer desaparecer la actividad no están informado: "Hemos desarrollado en el tiempo una serie de manuales tipo para proteger el bienestar animal. Ahora que son las fiestas patrias salimos a la palestra y no sé si son radicales quiene quieren abolir el rodeo, pero no cuentan con la informacion necesaria".

Soto afirma que el rodeo se ha ido reformando en los años: "Se estudian los reglamentos deportivos, se hace desde los años 60, se va perfeccionando. Tenemos protocolos para la práctica del rodeo. Siempre hay mejoras".

"Hay un código disciplinario para los que cometen faltas deportivas y disciplinarias, que tienen que ver con el maltrato animal. Los sancionados incluso pueden llegar a expulsión. Es un progreso", añade.

Finalmente, asevera: "En este deporte no hay abuso, no hay sufrimiento. El tiempo que el animal pasa en una competencia, serán dos segundos de contacto, no es relevante. Es un poco exagerado".

También nos contactamos con Mauricio Serrano, fundador de la ONG Animal Libre, que está presente en Chile, Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay.

Con la campaña #Noesdeporte impulsada por la organización, Serrano explica que se busca concientizar a la población: "La iniciativa busca dar a conocer a las personas que el rodeo es una actividad que conlleva violencia y maltrato hacia los animales, por ende no debiese ser catalogada como una actividad deportiva y con esto no seguir financiándose con recursos públicos, no seguir permitiendo su desarrollo, y a nivel local los municipios y las autoridades decidan si se puede o no realizar esta actividad. Es un emplazamiento a tomar consciencia y para que las autoridades tomen decisiones a favor de los animales".

Luego, explica la dinámica del rodeo y su violencia: "Los animales que son ocupados en el rodeo, tanto caballos como novillos, sí se ha identificado que hay un perjuicio tanto psicológico como físico. El hecho de que los corran sólo una vez no es en post de su bienestar, es porque cuando el animal ya conoce la dinámica luego de la primera vez, se arroja porque no quiere volver a ser golpeado".

"Podemos comprobar empíricamente que sí hay un perjuicio contra el animal. Él no desea ser parte de esta instancia y ya con eso podemos denunciarla y ya en un futuro cercano prohibirse", añade.

Serrano no cree que esta actividad típica chilena pueda reformarse: "Esta actividad debiese desaparecer, hay un grupo de individuos que es obligado a participar, tiene una experiencia negativay por ende esto ya demanda que la gente presione para que se detenga. Acá no hay matices, no hay grises, acá es blanco y negro. Porque no hay una posibilidad de que exista el bienestar animal en una actividad que se trata de golpearlo violentamente en una medialuna".

Finalmente, pone el tapete la polémica por la entrega de recursos públicos al rodeo: "Estamos en total desacuerdo con cualquier práctica en la que sea usado y abusado un animal. Creemos que sí hay otras disciplinas deportivas que requieren financiamiento y apoyo. Deportes en los que las partes son volunatarias a participar, incluso el boxeo. Las actividades en las que se obliga a un animal no es así, y hay muchos casos en los que además hay grandes perjuicios para los animales y además son sacrificados".