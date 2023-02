Se disputa una nueva, y accidentada, versión de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023 por las calles de la ciudad puerto, pero una de las grandes sorpresas que se vivió antes del inicio de la clasificación general tiene que ver con un chileno.

Pedro Ferreira, último campeón de la competencia, no pudo competir en la versión de este año y dejó a Chile sin opción de un tricampeonato. En la práctica matutina, última pasada antes de la clasificatoria, tuvo una caída que le produjo una fractura de escafoides, con un esguince de metacarpo falángico del pulgar, afectando la zona del nudillo en su mano, lo que imposibilitó su empuñadura en el manubrio.

Luego de ser derivado a un centro asistencial para la toma de imágnes, Pedro regresó al circuito donde se desarrolla Red Bull Valparaíso Cerro Abajo con vendaje en su brazo derecho, y la triste noticia de no participar.

“Triste por no defender el título y dejar a Chile con el primer lugar, pero eso no significa que en el futuro no pueda volver a ganar la competencia. En esta pasada me toca cuidar mi salud antes de empeorar la lesión”, afirmó el último campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

