Mike Tyson está hecho una bestia a sus 53 años y prepara su regreso al boxeo: “Tiene el poder de un chico de 20”

Mike Tyson es otro y disfruta esta etapa de su vida. Tanto que incluso baraja el regreso al boxeo, aunque no sea profesional: estudia la idea de dar un par de combates benéficos.

“Me pondré en forma, regresaré al boxeo en combates de tres o cuatro rounds. Haré peleas para organizaciones benéficas. Serán exhibiciones de caridad, para ayudar a personas indigentes”, anunció Iron Mike hace unas semanas.

El tema es que el asunto no sólo se quedaría en buenas intenciones. El 1 de mayo, el excampeón del mundo subió un video entrenando y no fue sólo un clip de su mejor momento, ya que su entrenador, Rafael Cordeiro, corroboró que está en espléndida forma.

“No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con unos guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que chicos de 21 y 22 años”, dijo el brasileño, que fue condecorado como el mejor entrenador del año en artes marciales mixtas en 2015, sobre el estado de Tyson.

“Cuando me pongo los guantes, me gusta sostenerlos cerca de mi cara. Pero cuando vi por primera vez el gancho derecho de Mike, vi pasar toda mi vida frente a mí. Mi esposa, mis hijas, mi perro, vi todo porque pensé ‘voy a morir aquí'”, profundizó entre risas.

Mike Tyson en sus años de gloria en el boxeo. ¿Regresará como lo planea para peleas benéficas?

Para finalizar, dijo que ya trabajaron tres semanas cardio, guantes y golpes al saco. “Tiene 53 años, pero cuando se lo propone, su cuerpo dentro del ring cambia y tiene más potencia, más velocidad, todo”, remató.

Mike Tyson registró en su carrera profesional 50 victorias, 44 de ellas por nocáut y cinco derrotas. Se retiró en 2005 y ostentó todos los máximos cinturones de peso pesado.