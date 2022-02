Joaquín Niemann tuvo un complicado cierre y Mito Pereira arranca arriba en The Honda Classic del PGA Tour

No todas las semanas son iguales. Eso debe estar pensando el mejor golfista chileno de todos los tiempos, Joaquín Niemann, quien viene de ser campeón en el Genesis Invitational, pero que no tuvo un buen primer día en el The Honda Classic, válido por el PGA Tour.

El talagantino salió con la confianza a tope en el torneo que se juega en Palm Beach Gardens, pero en los hoyos finales se enredó, para entregar una tarjeta final de 70 golpes, el par de la cancha.

El ganador de dos campeonatos del PGA hizo cinco birdies, pero también se anotó con un double-bogey y tres bogeys, lo que lo hicieron perder terreno, para posicionarse T36, tras el día inicial.

Pero Niemann no es el único chileno en competencia, porque también está Mito Pereira, quien sí tuvo mejor suerte y quedó en el Top Ten.

El jugador de 26 años tuvo un golf parejo en la cancha estadounidense, porque se anotó con dos birdies, en los hoyos 2 y 9, que le sirvieron para completar el día con 68 impactos, dos bajo el par.

El líder, por ahora, es el estadounidense Kurt Kitayama, con -6.