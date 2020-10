Un perfecto Joaquín Niemann cierra por todo lo alto la CJ Cup y termina sexto: el to 10 número 13 de su carrera

El golfista chileno Joaquín Niemann cerró por todo lo alto The CJ Cup, un nuevo certamen del PGA Tour disputado en Nevada, Estados Unidos y donde terminó en un destacado sexto lugar con 13 goles bajo el par.

En la cuarta jornada, el chileno anotó -6 para cerrar con -13 su tarjeta total y sumar otro top 10 a su trayectoria en sus cortos 21 años.

El talagantino hizo par en los cinco primeros hoyos y descontó en el sexto, en su primer birdie de la jornada. También descontaría en el hoyo siete, de par cinco, para luego cerrar en par el ocho y nueve. En el 10, anotó otro -1.

Otro birdie se sumaría en el hoyo 11, par del 12 al 15, en la bandera 16 se repuso con birdie tras haber cometido antes ahí mismo doble bogey y bogey y en el 18 pudo cerrar con un eagle, pero fue otro birdie.



El campeón del certamen fue el estadounidense Jason Kokrak con -20, mientras que Joaquín Niemann subirá, aproximadamente, 25 escalones en el ránking del PGA.

Y no sólo eso: es el top 10 número 13 de la carrera de JoaKing en tres temporadas como profesional, donde anota como gran logro su título en The Greenbrier en 2019 y el tercer lugar en el BMW Championship. Además, su ránking mundial será 44 y retornará en el Zozo Championship la otra semana, certamen que será en California y no en Japón como se acostumbra debido a la contingencia.