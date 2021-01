Joaquín Niemann y su gran semana en Hawai: “Jugué una de mis mejores rondas y estuvo cerca, pero me ganaron”

Un inicio de temporada soñada vivió Joaquín Niemann en Hawai, porque estuvo a un tiro de conquistar su segundo título y consagrarse campeón en el Torneo de Campeones (Sentry Tournament of Champions). Sin embargo, en la ronda de desempate falló un tiro y el estadounidense Harris English se consagró.

A pesar de la derrota, el talagantino destacó lo realizado en la última semana y en declaraciones reproducidas por La Tercera expresó que “no todos los días tienes la opción de ganar, pero me di una oportunidad y simplemente no lo hice (…) Jugué una de mis mejores rondas y estuvo cerca, pero me ganaron”.

“Si me hubieras dicho al comienzo del día que estaría en un playoff, lo habría aceptado. Ahora cuando veo que no bajé los dos par-5 de la vuelta te da una sensación rara, pero jugué muy bien toda la semana y hoy también lo hice en gran forma”, agregó.

El golfista chileno no pudo consagrarse en Hawai. (FOTO: Getty)

Al ser consultado sobre la ronda de desempate o muerte súbita, mencionó que “tenía una línea perfecta con mi segundo tiro, pero no le pegué tan bien y por suerte pudo pasar la zona de penalización, pero después me quedó un lie bastante difícil, pero ya está. Estoy feliz con lo que hice esta semana”.

Cabe mencionar que con este segundo lugar, Niemann se desembolsó un premio de 782 mil dólares y alcanzó una gran mejora en el ranking del PGA Tour, pues pasó del puesto 45 al 31, siendo su mejor posición con solo 22 años.